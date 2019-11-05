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Тест: Что творится в вашем подсознании?

06.11.2019 11:02 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Что творится в вашем подсознании?

Вы наверняка когда-нибудь играли в ассоциации. Например, называли то, что у вас возникает в голове в первую очередь при виде какого-нибудь изображения. Похожим образом работает и тест Роршаха. Вам предлагают взять в руки карточки с чернильными пятнами и рассказать все, что вы на них видите. Мы немного упростили задачу и предлагаем вам выбрать один ответ из наиболее распространенных вариантов. Посмотрим, как на это отреагирует ваше подсознание.

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Вы наверняка когда-нибудь играли в ассоциации. Например, называли то, что у вас возникает в голове в первую очередь при виде какого-нибудь изображения. Похожим...
 
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