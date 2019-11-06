20 интересных фактов о гравитации – самой загадочной силе Вселенной

Источник материала: Flytothesky

Гравитация – фундаментальная сила, которая воздействует на физические объекты вблизи Земли. Как много вы знаете о ней? Людям потребовалось не одно тысячелетие, чтобы понять, как работает сила тяготения (закон Ньютона), что она собой представляет, реально ли ее контролировать? И по сей день наши знания скромны, хотя и позволяют бороздить космические пространства. Готовы узнать больше об одном из самых загадочных явлений?





20 удивительных фактов о гравитации

1. С латинского «гравитация» переводится как «тяжесть».

Это одна из 4-х основополагающих сил в физике, помимо электромагнитной, сильной и слабой ядерной. А еще она самая малозначимая в этой цепочке.

2. Именно сила тяжести контролирует максимальную высоту гор на Земле.

Последние не могут подняться выше 15 км, так как рискуют разрушиться под собственной массой. Кстати, вес человека и других объектов тоже определяет гравитация.

3. Сила тяжести Марса составляет всего 38% от земной силы тяжести, значит, 80-килограммовый человек на Красной планете будет весить каких-то 30 кг.

Разве это не отличный повод для колонизации?

4. Какой бы массы не были объекты (10 или 100 кг), они будут падать на Землю с одинаковой скоростью, поскольку гравитация связана не с весом, а с формой тела.

5. Если вы думаете, что на Луне гравитация слишком слабая, поэтому предметы падают медленнее, чем на Земле, – вы ошибаетесь, все наоборот!

Причина кроется в отсутствии атмосферы – из формулы исключается сопротивление воздуха.





6. Возвращаясь на Землю, многие космонавты не только учатся заново ходить, они напрочь забывают о гравитации!

Поэтому в первые недели акклиматизации спокойно отпускают предметы на весу, забывая, что те могут разбиться.

7. В теории человеческая раса не способна освоить планеты, сила тяжести которых превосходит земную более чем в три раза.

Наши организм не выдержит такого давления, все его функции будут нарушены, что приведет к мучительной смерти.

8. Жизнь без гравитации опасна: в условиях невесомости тело человека стремительно теряет кальций, что делает его кости ломкими и слабыми.

Вот почему космонавтам на МКС приходится соблюдать строгую диету и постоянно тренироваться.

9. В космосе тело человека растет, причина тому – выпрямление позвоночника из-за отсутствия гравитации.

Кстати, именно поэтому марсиане должны быть выше землян – там нет давления силы тяжести. С другой стороны, чем выраженнее гравитация, тем физически сильнее обитатели планеты.

10. Многие земные бактерии в космосе становятся гораздо агрессивнее.

Почему? Чем меньше сила тяжести, тем быстрее прогрессирует болезнь, поэтому астронавты должны быть исключительно здоровыми людьми.





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11. При отсутствии гравитации пауки плетут паутину, по форме напоминающую шар.

12. Пламя свечи в невесомости тоже имеет форму сферы, при этом огонь выдает не желтое, а синее свечение.

13. Во Вселенной существуют участки, где сила тяготения искажена, ученые называют их «гравитационными линзами космоса».

Подобная аномалия помогает подробнее изучать самые отдаленные уголки Галактики, многократно увеличивая зону видимости.

14. По предположению астрофизиков, в центре Млечного Пути находится огромная черная дыра, масса которой превосходит массу солнца в сотни миллионов раз.

Эта самая дыра создает сильнейшую гравитацию в Галактике, которую обязательно нужно учитывать при космических расчетах.

15. Гравитация черных дыр настолько мощная, что поглощает все живое, даже свет.





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16. Каждый объект во Вселенной – кометы, звезды, планеты — имеет свою силу гравитации, которая обязательно взаимодействует с другими объектами.

Вот почему даже в невесомости сила тяжести всегда присутствует, хотя ее значениями можно пренебречь.

17. На нашей планете сила тяжести распределяется неравномерно из-за того, что Земля постоянно вращается, имеет неоднородную поверхность и разную высоту материков.

А так как полюса Земли сплюснуты, сила гравитации в этих зонах тоже ощутимее, чем на экваторе.

18. Самый низкий показатель гравитации на Земле находится в районе Гудзонова залива.

Подобная аномалия объясняется таянием ледников, которые деформируют земную кору и сдвигают ее массу.

19. Еще один забавный факт: из-за силы тяжести наш мочевой пузырь чувствует куда большее давление на стенки, чем если бы мы летали в невесомости.

Вот почему мы хотим в туалет даже тогда, когда он заполнен всего на треть. Для примера – в космосе астронавты не испытывают нужды, пока их мочевой не переполнится до краев.

20. Кстати, в связи с низкой гравитацией на МКС запрещено пить газированные напитки.

Невесомость меняет принцип распределения газов в желудке, отчего стакан колы может спровоцировать мокрую отрыжку и даже рвоту, и все это месиво будет возвращаться обратно в пищевод. Согласитесь, таких экспериментов никому не пожелаешь.

Текст: Flytothesky.ru

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