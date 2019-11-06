9 вещей, на которые не тратят время успешные люди

Источник материала: Flytothesky

У всех разное определение слова «успех». Какое бы значение вы ни придали этому слову, одно всегда останется истиной: вы должны научиться максимально эффективно пользоваться своим временем, чтобы построить жизнь, о которой вы мечтаете. Вот 9 вещей, на которые большинство успешных людей не тратят время.





На что успешные люди не тратят время?

1. Проверка социальных сетей

Привычка каждую свободную минуту тратить на просмотр ленты в социальных сетях – самое большое расточительство времени . Чего бы вы ни хотели добиться в жизни, погружение в виртуальную реальность может помешать вам. Конечно, если ваша деятельность не связана с этим напрямую. Перестаньте следить за чужими жизнями – сосредоточьтесь на своей.

2. Сравнение себя с другими

Неудивительно, что многие страдают от низкой самооценки. Это связано и с первым пунктом. Когда вы смотрите за другими, вы невольно сравниваете себя с ними. Но проблема в том, что вы не можете объективно сравнить свою и чужую жизнь: вы ничего не знаете о жизни других, вы можете видеть лишь то, что вам хотят показать. Сравнивайте себя только с собой в прошлом. Убедитесь, что вы становитесь лучше.

3. Зависимость от чужого мнения

Излишняя забота о мнении других людей – плохая привычка. Успешные люди не зависят от чужого мнения. Следуйте за тем, чего хотите вы. Не беспокойтесь, что кто-то вас осудит или сложит о вас негативное мнение. Если вы никому не вредите, то можете не беспокоиться о чужом мнении.

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4. Сплетни

Еще одна привычка, отнимающая драгоценное время, – это сплетни. Перестаньте тратить время на бессмысленные разговоры и сплетни, лучше уделите это время на то, что действительно принесет пользу.

5. Общение с токсичными людьми

Успех связан не только с тем, как вы распоряжаетесь своим временем и насколько усердно работаете. Важно заботиться о своем ментальном здоровье. Вы вряд ли встретите успешного человека, который проводит много времени с токсичными людьми . Он стремится окружить себя мотивированными и увлеченными людьми, как и он сам.





6. Пребывание в неблагоприятной среде

Успешный человек не только фильтрует людей в своем окружении, но и стремится оказаться в благоприятной среде. Если вы находитесь в ситуации, которая не приносит вам никакой пользы, будь то ненавистная работа, неподходящее место жительства или жизненная ситуация в общем, приложите максимум усилий, чтобы исправить это.

7. Безделье

Время, которое можно было бы потратить на продуктивную деятельность, часто уходит на бессмысленные вещи. Планируйте лучше свое расписание. Каждая минута должна быть задействована с пользой. Конечно, иногда можно и побездельничать, но только если у этого будет своя конкретная цель.

8. Приспособление к другим

На протяжении всей жизни мы сталкиваемся с ожиданиями других людей. Сначала на нас возлагают надежды родители, затем мы сталкиваемся с ожиданиями общества и т.д. Нет смысла пытаться вписаться в роль, которая вам не нравится. Не пытайтесь приспособиться к тому, что не находит отклика внутри вас.

9. Зацикленность на прошлых ошибках

Научитесь отпускать прошлое. Очень просто зациклиться на ошибках, допущенных в прошлом. Вы можете винить себя или бояться, что вновь допустите такую же ошибку. Оставьте прошлое в прошлом. Вынесите для себя урок и живите дальше.

Текст: Flytothesky.ru

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