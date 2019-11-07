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Тест: Насколько вы честны перед другими людьми?

08.11.2019 13:01 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Насколько вы честны перед другими людьми?

Честность и совесть — понятия относительные. Каждый сам решает, насколько прямодушным и искренним ему быть перед собой и перед другими людьми. Но факт остается фактом: в мире не существует людей, которые говорят только правду и ничего, кроме правды. В той или иной степени врут все. Просто кто-то делает это виртуозно и изощренно, а кто-то смущается и краснеет, даже если приходится недоговаривать. Ответьте себе на вопрос, к каким людям относитесь вы. А тест на честность поможет вам определиться с ответом.

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Честность и совесть — понятия относительные. Каждый сам решает, насколько прямодушным и искренним ему быть перед собой и перед другими людьми. Но факт остается...
 
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