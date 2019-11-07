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Кого из знаков зодиака ждут большие перемены в 2020 году

08.11.2019 16:37 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

В преддверии новогодних праздников каждому хочется верить, что наступающий год окажется благоприятным и полным чудес и приятных неожиданностей. Но очевидно, что у всех он сложится по-своему. Кому-то повезет чуть больше, а кому-то придется попотеть, чтобы заслужить определенные блага. Рассмотрим подробнее, кого из знаков зодиака ждут большие перемены в наступающем 2020 году.

Кого из знаков зодиака ждут большие перемены в 2020 году

Кого ждут большие перемены в 2020 году?

Овен

Своенравному импульсивному Овну начало 2020 года покажется довольно непростым. И все потому, что ему будет непросто делить пальму первенства с капризной и несгибаемой Крысой. Все, что прежде давалось Овну легко, теперь будет завоевываться недюжинными усилиями. Так будет проходить первая половина года. Но все эти мучения не напрасны. Уже к середине лета Овен раскусит тактику ведения игры хозяйки года и дальше будет с легкостью принимать неожиданные повороты судьбы, которые в конечном итоге принесут ему финансовую прибыль и богатейший опыт.

Рак

Много интересных проектов ждет Рака в наступающем году. Не успеет он вступить в 2020 год, как тут же на него обрушится море выгодных предложений по работе. Обычно Рак относится с некоторой долей скептицизма и недоверия к таким неожиданным поворотам. Но в этот раз стоит довериться судьбе и решиться на то, что раньше казалось непозволительным. Будет много работы и мало времени на размышления о бренности жизни. И это, разумеется, пойдет Раку на пользу. При стремительном старте в начале года уже к концу весны Рак начнет собирать первые плоды своей кропотливой работы.

Лев

Покровительница года Крыса с большим уважением относится к людям, уверенно спешащим к своей цели и умеющим справляться с трудностями, которые встречаются им на пути. И Лев не станет исключением. Результат стараний Льва Крыса заметит уже в начале первой декады года. Но зная, что Лев обладает большим запасом энергии, Крыса то и дело будет подбрасывать ему более заковыристые задачки. И ведь очевидно, что он справится. Любовные перипетии и рабочие трудности, к счастью, будут временными и довольно скоро сменятся размеренной и наполненной всеми благами жизнью.

Кого из знаков зодиака ждут большие перемены в 2020 году

Весы

Аналитический склад ума и неспешность в делах – это те качества Весов, которые Крыса оценит по достоинству. В этом году все будет складываться для вас наилучшим образом, даже если сначала вам будет казаться, что все дела переворачиваются с ног на голову. Так нужно! Иногда такая встряска и радикальные перемены образа жизни помогают выйти на новый более высокий уровень. В предстоящем году вас может ожидать переезд, смена работы или семейного положения. Но не волнуйтесь, все произойдет наилучшим для вас образом.

Скорпион

Противоречивым и неоднозначным окажется год Белой Крысы для строптивого Скорпиона. Первую его половину вы словно на ринге будете мериться силой с авантюристкой Крысой, после чего, одержав поражение, приступите ко второму рангу с новой силой. И в этот раз ваши дела уже будут идти более благоприятным чередом. Взлеты и падения, конечно, будут, но уже не такие болезненные, как в первые месяцы года. Прислушивайтесь к близким. Они, как никто другой, помогут вам принять правильные решения в Новом году и не наделать глупостей.

Рыбы

Главными везунчиками предстоящего года станут мечтатели-Рыбки. При правильном распределении своей энергии и обязанностей Рыбам удастся, что называется, сорвать джек-пот в любом деле, которое они посчитают делом своей жизни. Очень важно не растрачивать свою энергию на негативные мысли, поскольку в Новом 2020 году вы одной только силой мысли будете притягивать в свою жизнь все, о чем только подумаете. Заботьтесь о здоровье, избегайте токсичных людей и больше занимайтесь тем, что приносит вам удовольствие. И глобальные перемены не за горами.

Текст: Flytothesky.ru

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В преддверии новогодних праздников каждому хочется верить, что наступающий год окажется благоприятным и полным чудес и приятных неожиданностей. Но очевидно, что у...
 
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