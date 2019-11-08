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7 главных поглотителей энергии в вашем доме

09.11.2019 19:18 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Редко кто задумывается о том, что вещи, которые нас окружают, хранят в себе большое количество энергии. И, к сожалению, не всегда положительной. Казалось бы, что может быть плохого в том, что человек бережно хранит любимую вазу своей бабушки или изношенные старые ботинки, которые напоминают о беззаботном детстве. Оказывается, кое-что может быть. Разберемся подробнее, какие же вещи могут стать «ворами» вашей энергии. Что поглощает энергию?

7 главных поглотителей энергии в вашем доме

1. Старая посуда

Любимые фамильные сервизы за весь период своего существования накапливают в себе невероятное количество информации. Как положительной, так и отрицательной. А если уж избавляться от этой посуды вы не планируете, то есть смысл помыть ее в соленой воде, чтобы смыть с нее негативную энергию прошлых лет.

2. Картины

Аналогичное влияние на жильцов квартиры могут оказывать и развешенные по дому картины. Они «повидали» многое за все время, что находились в том или ином месте. Картины – это те же карты визуализации, которые впитывают в себя все взгляды, эмоции и желания тех, кто на них когда-либо смотрел.

3. Зеркала

Ворами энергии могут также быть и зеркала. Независимо от того, новые они или доставшиеся по наследству. Каждый человек, который смотрел в ваше зеркало, оставил в нем частичку своего настроения и своих внутренних переживаний, которые, в свою очередь, могут потихоньку забирать вашу энергию. Протирайте зеркала в доме не реже двух раз в неделю. Это поможет вам сохранить свою внутреннюю силу и очистить пространство в доме от негативной энергии.

7 главных поглотителей энергии в вашем доме

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4. Битая посуда

Трещины и сколотые края на посуде – это весомый аргумент, чтобы поскорее от нее избавиться. Любая вещь, которая не подлежит восстановлению, априори несет в себе энергию распада. Никакой клей не способен реанимировать битые чашки и тарелки. А вот негативная энергия в поломанных вещах накапливается с неимоверной скоростью.

5. Гипсовые статуэтки

Удивительно, но казалось бы, безобидные настольные статуэтки в виде милых зверюшек или фигур людей могут запросто стать поглотителями вашей энергии и сил. Если в вашем доме имеются подобные статуэтки, то во избежание утраты своей энергии лучше размещать их в наиболее отдаленных и укромных уголках вашего жилья.

6. Старая метла или веник

Ни для кого не секрет, что веник является своеобразным проводником финансов в дом. Если вы долгие годы или, что хуже, десятилетия метете дом одним и тем же веником, велика вероятность того, что с его помощью вы отметаете от себя возможную прибыль, семейные блага и положительную энергию.

7. Красные обои

Интересным открытием становится тот факт, что красные обои в доме способны забирать энергию у своих жильцов. Несмотря на то, что красный цвет является энергетически сильным и, если речь идет об одежде, то он обычно придает человеку энергии, в ситуации с обоями этот цвет, наоборот, эту самую энергию поглощает. Находясь в красной комнате, человеку трудно концентрироваться, расслабляться и думать позитивно. Так что если вы вдруг затеяли ремонт, основательно подумайте, стоит ли останавливать свой выбор на красных обоях или лучше подыскать более теплые и нежные оттенки для стен вашего дома.

Текст: Flytothesky.ru

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Редко кто задумывается о том, что вещи, которые нас окружают, хранят в себе большое количество энергии. И, к сожалению, не всегда положительной. Казалось бы, что...
 
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