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Что приготовил Всемирный день шопинга? 15 классных находок на Aliexpress

09.11.2019 21:22 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Самое время приобрести что-то полезное и крутое, да еще и неплохо сэкономить. Каждый год 11.11 Алиэкспресс радует нас большими скидками. Но товаров так много, что глаза разбегаются. Хочется выбрать нужную и качественную вещь. Все это вы найдете в сегодняшней подборке. А еще вы можете зайти в нашу рубрику Aliexpress с необычными и оригинальными, “теплыми” и атмосферными, технологичными и качественными товарами.

Что приготовил Всемирный день шопинга? 15 классных находок на Aliexpress

Готовимся к распродаже 11.11 Алиэкспресс!

1. Беспроводные наушники

Что приготовил Всемирный день шопинга? 15 классных находок на Aliexpress

Хватит путаться в проводах! Если вы еще не обзавелись стильными наушниками, с которыми удобно делать все что угодно, пора изменить это. Для работы этого чуда технологий вам нужен только смартфон с блютузом.

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2. Фитнес-трекер

Что приготовил Всемирный день шопинга? 15 классных находок на Aliexpress

Знаменитый Xiaomi mi Band 4 будет следить за тем, сколько вы ходите. Так что не расслабляйтесь и выстраивайте маршруты для долгих прогулок. А еще он вас разбудит, измерит пульс, уведомит о важных сообщениях. Настоящий ручной помощник!

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3. Набор кисточек для макияжа

Что приготовил Всемирный день шопинга? 15 классных находок на Aliexpress

Настоящий рай для девочек. Тени, пудра, хайлайтер, румяна, подводка — для всего этого найдется подходящая кисточка. Набор не только сделан из прочных материалов, но еще и симпатично выглядит. Кстати, цвет можете выбрать на свой вкус.

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4. Косметическое зеркало

Что приготовил Всемирный день шопинга? 15 классных находок на Aliexpress

Это зеркало не только красивое, но и очень функциональное. Для удобства оно поворачивается в разные стороны. А включается и выключается одним прикосновением к сенсорной кнопке. И, конечно, изюминка зеркала — яркие светодиодики.

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5. Магнитный кабель

Что приготовил Всемирный день шопинга? 15 классных находок на Aliexpress

И здесь мы выбрали для вас что-то не просто технологичное, но и внешне привлекательное. Магнитный механизм выводит зарядку вашего телефона на новый уровень, а светодиодная подсветка просто выглядит очень стильно.

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6. Огни с зажимами для фотографий

Что приготовил Всемирный день шопинга? 15 классных находок на Aliexpress

Не знаете, как украсить свою комнату? Не хотите покупать кучу тяжелых фоторамок и проделывать дырки в стене, чтобы повесить их? У нас есть очень красивое, даже сказочное решение. Создайте в своем доме уют, насыщенный приятными воспоминаниями.

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7. Лампа-луна

Что приготовил Всемирный день шопинга? 15 классных находок на Aliexpress

Добавьте в свою жизнь немного космоса. Этот ночник придаст вашей комнате особую атмосферу, которую не сможет создать ни одна банальная лампа. А еще вам могут бесплатно сделать гравировку на деревянной подставке. Правда, всего несколько слов, но все равно приятно.

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8. Столовые приборы

Что приготовил Всемирный день шопинга? 15 классных находок на Aliexpress

Хотите чувствовать себя аристократом — выбирайте золотые приборы. Если вам по душе стиль и минимализм — покупайте черные. Ну а разноцветные подойдут в том случае, если вы фанат единорожек. Нержавеющая сталь и потрясающий дизайн — вот, что нужно знать об этих приборах.

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9. Бутылочка для воды

Что приготовил Всемирный день шопинга? 15 классных находок на Aliexpress

Твердый пластик и симпатичный внешний вид — все, что нужно для того, чтобы вода чувствовала себя прекрасно в вашей бутылке. Правильно, даже емкость для воды должна быть необычной и стильной.

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10. Органайзер для хранения

Что приготовил Всемирный день шопинга? 15 классных находок на Aliexpress

Небольшая, но очень вместительная вещица. Теперь на столе ничего не будет разбросано. Все ваши баночки, косметические средства, украшения будут надежно храниться в одном месте. В этом органайзере даже выдвижные ящички есть!

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11. Настенная полка

Что приготовил Всемирный день шопинга? 15 классных находок на Aliexpress

На такую изящную полку нельзя ничего не поставить. Одного взгляда хватит, чтобы придумать, чем заполнить пространство. Свечи? Фотографии? Декоративные статуэтки? Включайте фантазию и украшайте свой интерьер.

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12. Декоративные бабочки

Что приготовил Всемирный день шопинга? 15 классных находок на Aliexpress

Если у вас пустует стена и комнате не хватает жизни, вам однозначно нужны это объемные бабочки. Единственное — подберите цвет с соответствии с интерьером. Кажется, мелочь, но такая милая.

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13. Мягкий плед

Что приготовил Всемирный день шопинга? 15 классных находок на Aliexpress

Да, холодает. И довольно стремительно. Пора утепляться не только свитерами, но и пледом. Тем более плед — это такой же обязательный атрибут для чтения, как и чашка теплого чая с лимоном. Укутывайтесь с головой — и никакая осенняя хандра вам не страшна.

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14. Плюшевый авокадо

Что приготовил Всемирный день шопинга? 15 классных находок на Aliexpress

Мы считаем, что это максимально милый подарок не только для ребенка, но и для любого взрослого. У многих дома уже наверняка собрана коллекция мягких котиков, собачек и мишек. А вот авокадо есть не у всех. Тем более с такой очаровательной улыбкой. Кстати, игрушку можно использовать как подушку.

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15. Женские носочки

Что приготовил Всемирный день шопинга? 15 классных находок на Aliexpress

Девочкам, девушкам и женщинам нельзя оставлять без внимания свои ножки. Вот поэтому мы и нашли для вас такие милые носочки с ушками. В них прекрасно все: цветовая гамма, качество и цена. Советуем взять сразу несколько пар — носки не бывают лишними.

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Самое время приобрести что-то полезное и крутое, да еще и неплохо сэкономить. Каждый год 11.11 Алиэкспресс радует нас большими скидками. Но товаров так много, что...
 
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