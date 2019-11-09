Что приготовил Всемирный день шопинга? 15 классных находок на Aliexpress

Самое время приобрести что-то полезное и крутое, да еще и неплохо сэкономить. Каждый год 11.11 Алиэкспресс радует нас большими скидками. Но товаров так много, что глаза разбегаются. Хочется выбрать нужную и качественную вещь. Все это вы найдете в сегодняшней подборке. А еще вы можете зайти в нашу рубрику Aliexpress с необычными и оригинальными, “теплыми” и атмосферными, технологичными и качественными товарами.
Готовимся к распродаже 11.11 Алиэкспресс!
1. Беспроводные наушники
Хватит путаться в проводах! Если вы еще не обзавелись стильными наушниками, с которыми удобно делать все что угодно, пора изменить это. Для работы этого чуда технологий вам нужен только смартфон с блютузом.
Знаменитый Xiaomi mi Band 4 будет следить за тем, сколько вы ходите. Так что не расслабляйтесь и выстраивайте маршруты для долгих прогулок. А еще он вас разбудит, измерит пульс, уведомит о важных сообщениях. Настоящий ручной помощник!
Настоящий рай для девочек. Тени, пудра, хайлайтер, румяна, подводка — для всего этого найдется подходящая кисточка. Набор не только сделан из прочных материалов, но еще и симпатично выглядит. Кстати, цвет можете выбрать на свой вкус.
Это зеркало не только красивое, но и очень функциональное. Для удобства оно поворачивается в разные стороны. А включается и выключается одним прикосновением к сенсорной кнопке. И, конечно, изюминка зеркала — яркие светодиодики.
И здесь мы выбрали для вас что-то не просто технологичное, но и внешне привлекательное. Магнитный механизм выводит зарядку вашего телефона на новый уровень, а светодиодная подсветка просто выглядит очень стильно.
Не знаете, как украсить свою комнату? Не хотите покупать кучу тяжелых фоторамок и проделывать дырки в стене, чтобы повесить их? У нас есть очень красивое, даже сказочное решение. Создайте в своем доме уют, насыщенный приятными воспоминаниями.
Добавьте в свою жизнь немного космоса. Этот ночник придаст вашей комнате особую атмосферу, которую не сможет создать ни одна банальная лампа. А еще вам могут бесплатно сделать гравировку на деревянной подставке. Правда, всего несколько слов, но все равно приятно.
Хотите чувствовать себя аристократом — выбирайте золотые приборы. Если вам по душе стиль и минимализм — покупайте черные. Ну а разноцветные подойдут в том случае, если вы фанат единорожек. Нержавеющая сталь и потрясающий дизайн — вот, что нужно знать об этих приборах.
Небольшая, но очень вместительная вещица. Теперь на столе ничего не будет разбросано. Все ваши баночки, косметические средства, украшения будут надежно храниться в одном месте. В этом органайзере даже выдвижные ящички есть!
На такую изящную полку нельзя ничего не поставить. Одного взгляда хватит, чтобы придумать, чем заполнить пространство. Свечи? Фотографии? Декоративные статуэтки? Включайте фантазию и украшайте свой интерьер.
Да, холодает. И довольно стремительно. Пора утепляться не только свитерами, но и пледом. Тем более плед — это такой же обязательный атрибут для чтения, как и чашка теплого чая с лимоном. Укутывайтесь с головой — и никакая осенняя хандра вам не страшна.
Мы считаем, что это максимально милый подарок не только для ребенка, но и для любого взрослого. У многих дома уже наверняка собрана коллекция мягких котиков, собачек и мишек. А вот авокадо есть не у всех. Тем более с такой очаровательной улыбкой. Кстати, игрушку можно использовать как подушку.
Девочкам, девушкам и женщинам нельзя оставлять без внимания свои ножки. Вот поэтому мы и нашли для вас такие милые носочки с ушками. В них прекрасно все: цветовая гамма, качество и цена. Советуем взять сразу несколько пар — носки не бывают лишними.