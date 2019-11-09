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Какие черты лица выдают успешных мужчин?

10.11.2019 16:33 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Как правило, успех в финансовых делах строится на совокупности определенных параметров, которыми посчастливилось обладать мужчине. Это, в первую очередь, его личные качества, а также окружение, в котором он рос и внешние данные, которые, как ни странно, тоже могут поспособствовать процветанию в карьере. Какие же черты лица выдают успешных мужчин?

Какие черты лица выдают успешных мужчин?

Черты лица успешного мужчины

1. Симметричное лицо

Чем более пропорциональное лицо у мужчины, тем более трезво он оценивает реальность. Ассиметричные лица, как правило, достаются людям с непомерными запросами, либо тем, кто толком не определился, чего хочет от жизни. Удивительно, но на протяжении жизни лицо может становиться более или менее симметричным, в зависимости от того, понял ли человек свое предназначение в жизни и появились ли у него четкие цели.

2. Высокий лоб

Обладатели такого лба – интеллектуалы и прагматики. Они рассудительны и неторопливы в своих решениях, что позволяет им тщательно обдумывать каждый свой последующий шаг. Они легче других справляются с кропотливой работой и готовы трудиться на результат.

3. Широкие брови

Огромным запасом энергии наделяются мужчины, которым посчастливилось быть обладателями густых кустистых бровей. Несмотря на возможные препятствия, которые появляются на пути, они легко восстанавливаются и с воодушевлением берутся за новые дела.

4. Большие глаза

Чем больше глаза у мужчины, тем он более открыт, тем проще ему завязывать отношения с окружающими его людьми. Как правило, цвет глаз не играет особой роли в приобретении успешности. Но считается, что кареглазые мужчины легче справляются с трудностями и обладают своего рода гипнотическими способностями, с помощью которых им легче подчинять себе людей и вести за собой массы.

Какие черты лица выдают успешных мужчин?

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5. Прямой удлиненный нос

Обладатели длинного носа со слегка опущенным кончиком имеют большие шансы стать финансово успешными в жизни. Такая форма носа обычно указывает на то, что мужчина обладает железной хваткой и умеет идти по головам. Если у него появилась цель, то он, невзирая на обстоятельства, будет упрямо двигаться к ней, в конечном итоге заполучив то, о чем мечтал изначально. Что примечательно, горбинка на носу обычно указывает на нестабильность финансового положения мужчины. А широкий нос говорит о том, что человек нерационально использует свои накопления, что вряд ли приведет его к внушительному материальному успеху.

6. Широкие скулы

Такие мужчины обладают необычайной выносливостью и умением являться авторитетом для окружающих. Они не боятся сталкиваться лоб в лоб со сложностями и способны доводить любую, даже самую нелегкую, работу до конца. Эти мужчины умеют вести за собой людей. Из них получаются потрясающие управляющие.

7. Узкие губы

В большинстве своем успешные мужчины больше интеллектуалы, нежели ораторы. А небольшой рот и сжатые губы говорят о том, что человек сначала думает, а уже потом говорит или делает. Скорей всего, обладатель таких губ не отличается мягкостью и сговорчивостью. Он скуп на похвалу, но ответственен за свои слова и поступки, умеет работать качественно и брать на себя ответственность.

8. Выдающийся подбородок

Чем сильнее выступает вперед подбородок у мужчины, тем он более амбициозный и предприимчивый. В то время как мужчина с покатым подбородком лишен высоких жизненных целей. Крупный и хорошо очерченный подбородок делает мужчину настойчивым, хватким и умеющим отстаивать свою точку зрения. Такие обычно выживают в любых условиях и добиваются больших материальных высот.

Текст: Flytothesky.ru

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Как правило, успех в финансовых делах строится на совокупности определенных параметров, которыми посчастливилось обладать мужчине. Это, в первую очередь, его...
 
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