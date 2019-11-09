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Какие черты лица выдают успешных мужчин?
10.11.2019 16:33 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Как правило, успех в финансовых делах строится на совокупности определенных параметров, которыми посчастливилось обладать мужчине. Это, в первую очередь, его личные качества, а также окружение, в котором он рос и внешние данные, которые, как ни странно, тоже могут поспособствовать процветанию в карьере. Какие же черты лица выдают успешных мужчин?
Черты лица успешного мужчины
1. Симметричное лицо
Чем более пропорциональное лицо у мужчины, тем более трезво он оценивает реальность. Ассиметричные лица, как правило, достаются людям с непомерными запросами, либо тем, кто толком не определился, чего хочет от жизни. Удивительно, но на протяжении жизни лицо может становиться более или менее симметричным, в зависимости от того, понял ли человек свое предназначение в жизни и появились ли у него
2. Высокий лоб
Обладатели такого лба – интеллектуалы и прагматики. Они рассудительны и неторопливы в своих решениях, что позволяет им тщательно обдумывать каждый свой последующий шаг. Они легче других справляются с кропотливой работой и готовы трудиться на результат.
3. Широкие брови
Огромным запасом энергии наделяются мужчины, которым посчастливилось быть обладателями густых кустистых бровей. Несмотря на возможные препятствия, которые появляются на пути, они легко восстанавливаются и с воодушевлением берутся за новые дела.
4. Большие глаза
Чем больше глаза у мужчины, тем он более открыт, тем проще ему завязывать отношения с окружающими его людьми. Как правило,
5. Прямой удлиненный нос
Обладатели длинного носа со слегка опущенным кончиком имеют большие шансы стать финансово успешными в жизни. Такая форма носа обычно указывает на то, что мужчина обладает железной хваткой и умеет идти по головам. Если у него появилась цель, то он, невзирая на обстоятельства, будет упрямо двигаться к ней, в конечном итоге заполучив то, о чем мечтал изначально. Что примечательно, горбинка на носу обычно указывает на нестабильность финансового положения мужчины. А широкий нос говорит о том, что человек нерационально использует свои накопления, что вряд ли приведет его к внушительному материальному успеху.
6. Широкие скулы
Такие мужчины обладают необычайной выносливостью и умением являться авторитетом для окружающих. Они не боятся сталкиваться лоб в лоб со сложностями и способны доводить любую, даже самую нелегкую, работу до конца. Эти мужчины умеют вести за собой людей. Из них получаются потрясающие управляющие.
7. Узкие губы
В большинстве своем успешные мужчины больше
8. Выдающийся подбородок
Чем сильнее выступает вперед подбородок у мужчины, тем он более амбициозный и предприимчивый. В то время как мужчина с покатым подбородком лишен высоких жизненных целей. Крупный и хорошо очерченный подбородок делает мужчину настойчивым, хватким и умеющим отстаивать свою точку зрения. Такие обычно выживают в любых условиях и добиваются больших материальных высот.
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Как правило, успех в финансовых делах строится на совокупности определенных параметров, которыми посчастливилось обладать мужчине. Это, в первую очередь, его...
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