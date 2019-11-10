Источник материала: Flytothesky

Нет определенного возраста, когда вы сможете с уверенностью сказать, что стали взрослым. Зрелость – это состояние ума, а не тела. И люди часто считают себя взрослыми и зрелыми, хотя очень далеки от этого состояния. Человек должен усвоить много жизненных уроков, получить немало опыта, прежде чем назваться зрелой личностью. Вот 13 уроков, которые помогут вам повзрослеть.





Как повзрослеть: 13 жизненных уроков

1. Понимание, что такое причина и следствие

Одна из важнейших вещей, которую вы должны понять, это то, что все ваши действия влекут за собой определенные последствия. То, что вы сделали сегодня, приведет к результатам завтра. И это справедливо абсолютно во всех аспектах жизни: ваше отношение к окружающим; ваша забота о своем теле; ваши успехи в работе; умение управлять финансами. Что бы вы ни делали, помните: позже вам предстоит столкнуться с последствиями собственных действий.

2. Важно упорно трудиться

Это следствие из предыдущего. Если вы хотите добиться успеха, вы должны быть готовы к тяжелой работе. Нет волшебной кнопки, нажав которую, вы сможете обеспечить всю свою жизнь. Мир не принесет вам все, о чем вы мечтаете. Вы должны приложить усилия, чтобы заполучить желаемое. Настало время повзрослеть!

3. Надежда только на собственные силы

В детстве большая часть обязанностей снята с ваших плеч. Во взрослой жизни вы должны быть готовы к тому, что со всеми проблемами вам придется справляться самостоятельно. Конечно, вы не всегда будете одиноки. И вы можете обратиться за помощью к близким, но в большинстве случаев вы должны надеяться только на свои силы.





4. Умение контролировать эмоциональное состояние

Управление эмоциональным состоянием – вероятно, важнейший навык в жизни. От него зависит все: отношения с окружающими, успехи на работе, физическое здоровье , ваше счастье.

5. Умение планировать, организовывать и расставлять приоритеты

У каждого человека огромное количество обязанностей. И без хорошего плана будет непросто. Надежность – это черта зрелого человека. Партнер, родственники, друзья, коллеги должны быть уверены в том, что вы всегда выполните то, что обещаете. Чтобы ничего не упускать, вы должны планировать дни, недели, правильно организовывать рабочий процесс и расставлять приоритеты.

6. Умение брать на себя ответственность

Только вы несете ответственность за свои действия (или бездействие). Когда вы принимаете решение, вы должны понимать, что только вы будете отвечать за то, что произойдет дальше. Вы должны научиться брать на себя ответственность. Конечно, внешние факторы оказывают влияние на исход, но в ваших руках больше контроля, чем вы думаете. Если что-то пошло не так, значит, вы могли что-то упустить. Никогда не вините в своих ошибках других. Это большой шаг к тому, чтобы повзрослеть.





7. Умение откладывать удовлетворение

У каждого есть выбор. Например, вы можете потратить 100 тысяч на отпуск. Или можете инвестировать эти деньги и спустя несколько лет у вас будет не 100, а 150 тысяч. И вы все равно сможете отправиться в путешествие, но при этом у вас либо будет больше денег, либо вы просто сохраните ту сумму, которую могли бы потратить изначально. У вас есть выбор: провести вечер за просмотром сериала или уделить время саморазвитию, что может открыть для вас новые источники дохода. Учитесь откладывать удовлетворение, если в ближайшем будущем вы можете получить значительно больше.

8. Сформированные принципы, ценности и убеждения

В детстве и подростковом возрасте мы часто оказываемся зависимы от мнения других людей. С одной стороны, это помогает найти компромисс и наладить дружеские отношения. С другой стороны, молодые люди часто следуют за толпой, пытаются вписаться, притвориться другими людьми. Это лишает их уникальности. Взрослый человек может четко сформулировать свои принципы, ценности и убеждения. Он не станет потакать кому-либо, если это не соответствует его взглядам на жизнь. Он честен с собой, он – настоящий.

9. Отсутствие предубеждений

Предрассудки сильно ограничивают видение мира. Зрелый человек не будет считать, что он всегда и во всем прав. Он способен прислушаться к мнению других, посмотреть с их точки зрения. Он даже сможет принять непривычное для него убеждение, если аргументация будет достаточно сильна.





10. Умение разрешать конфликты

Чтобы прийти к компромиссу, важно уметь понимать другого человека. Уметь встать на его место. Только так можно найти выход из конфликтной ситуации, который удовлетворит обе стороны. Однако не всегда проблему решить так просто. Иногда спор возникает из-за личной неприязни к человеку. Или из-за того, что один поступает неправильно. И то, как вы подходите к разрешению спора, многое может сказать о вашей зрелости. Говорите спокойно, помните, что любой человек может ошибаться. Не опускайтесь до оскорблений или обвинений. Не накаляйте ситуацию.

11. Коммуникативные навыки

Умение эффективно коммуницировать с другими людьми помогает уверенно двигаться по жизни. С коллегами, друзьями, партнером, родственниками или даже с людьми, которые намеренно пытаются вас спровоцировать – во всех случаях важно обладать навыками общения. Зрелый человек умеет подстроиться под любую ситуацию, подобрать правильные слова и вовремя их высказать.

12. Эмпатия

Эмпатия – это способность осознанно сопереживать другому человеку. То есть вы можете поставить себя на его место и понять, какие эмоции он испытывает. Это повысит эффективность взаимодействия с другими людьми: вы будете знать, какой лучше подход выбрать к человеку; что стоит говорить, а что будет не к месту; что ждет от вас человек.

13. Самосовершенствование крайне важно

И последний урок: вы всегда должны учиться. Не будет момента, когда вы точно сможете сказать, что достигли зрелости. На каждом жизненном этапе вы будете сталкиваться с ситуациями, в которых будете ощущать нехватку опыта. И это нормально. Единственный способ справляться с жизненными трудностями – непрерывно самосовершенствоваться.

Если вы хотите повзрослеть и привнести больше осознанности в вашу жизнь, то следуйте этим принципам!

Текст: Flytothesky.ru

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