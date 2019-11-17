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20 лучших фотографий недели
18.11.2019 02:16 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Еще только середина ноября, а зима уже дышит в спину. У вас ведь тоже понемногу начинает появляться новогоднее настроение? Оно не может не появиться, когда в магазинах играет рождественская музыка, а по телевизору крутится праздничная реклама. А эти многочисленные игрушки и гирлянды на полках супермаркетов! Да, год закончится совсем скоро. На такой приятной ноте мы предлагаем вам погрузиться в красоту и посмотреть подборку красивых фотографий.
1. Красивые Доломиты. Фотограф
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