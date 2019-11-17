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20 лучших фотографий недели

18.11.2019 02:16 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

20 лучших фотографий недели

Еще только середина ноября, а зима уже дышит в спину. У вас ведь тоже понемногу начинает появляться новогоднее настроение? Оно не может не появиться, когда в магазинах играет рождественская музыка, а по телевизору крутится праздничная реклама. А эти многочисленные игрушки и гирлянды на полках супермаркетов! Да, год закончится совсем скоро. На такой приятной ноте мы предлагаем вам погрузиться в красоту и посмотреть подборку красивых фотографий.

1. Красивые Доломиты. Фотограф Christian S.

2. Светает. Фотограф Jeongki Kim

3. Ближе к Солнцу. Фотограф Yongcheng Li

4. Рыбацкая деревня. Фотограф David Dai

5. На одной из улиц. Фотограф Y K

6. Корабль. Фотограф Bryan Yang

7. Тоннель в неизвестность. Фотограф 宫城飞雪

8. Край. Фотограф 捕色者说

9. Вид с Миланского собора. Фотограф Isam Telhami

10. Природа сердится. Фотограф christian Spahn

11. Шанхай. Фотограф 水手 郑志华®️RPF

12. Золото. Фотограф 特等射手

13. Среди домов. Фотограф minoru karamatsu（柄松稔）

14. Уборка. Фотограф 清风Jacky

15. Бостонский Фан-Пирс. Фотограф Andrew Ryder

16. Брызги. Фотограф Fabrizio Castorina

17. По следу. Фотограф Tamara Tschopp

18. Огненно-красный сезон. Фотограф 过路人

19. Огни. Фотограф Ayad Mohammed

20. Ракурс. Фотограф Karsten Lützen

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Еще только середина ноября, а зима уже дышит в спину. У вас ведь тоже понемногу начинает появляться новогоднее настроение? Оно не может не появиться, когда в...
 
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