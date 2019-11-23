Как женщины разных знаков зодиака привлекают к себе внимание мужчин?

Источник материала: Flytothesky

У каждой представительницы зодиака есть свои особые хитрости, как привлечь мужчину. И если одни искусно очаровывают мужчин эффектной внешностью и кричащими нарядами, то другие убеждены, что нет ничего проще, чем проложить путь к сердцу избранника через желудок. Рассмотрим подробнее зодиакальные женские секреты очарования мужчин.





Привлечь мужчину: как с этим справляются женщины разных знаков зодиака

Овен

У этой темпераментной огненной барышни все просто. Каждый новый день у нее начинается с подводки, красной помады и каблуков. Разумеется, пройти мимо такой яркой красотки решится не каждый. А если и найдется такой смельчак, то решительная женщина-Овен его догонит и силой мысли заставит присмотреться к ней повнимательнее.

Телец

Рациональная женщина-Телец в охоте за мужчиной действует по четко выверенному плану. Случайные встречи и мимолетные романы ее мало интересуют. А портрет идеального мужчины у нее надежно хранится в голове. И когда такой встречается ей на пути, то в ход идут любые способы привлечения его внимания, начиная от дружеского общения, заканчивая демонстрацией кулинарных и профессиональных талантов.

Близнецы

Если представительнице знака Близнецы не удастся привлечь мужчину мечты своей внешностью, то она без проблем убедит его в словесной форме, что она именно та самая, которую он искал. А если без шуток, женщина-Близнецы – прекрасный собеседник, способный разделить интересы мужчины, как по футболу, так и по политическим взглядам. С ней точно не соскучишься.

Рак

Находясь рядом с женщиной знака Рак, любой мужчина чувствует себя настоящим альфа-самцом. Что интересно, для привлечения мужского внимания женщине-Раку особо и стараться не приходится. Находясь рядом с мужчиной, она словно обволакивает его своей теплотой, нежностью и заинтересованностью, не оставляя ему ни единого шанса пройти мимо такого сокровища.

Лев

Женщина-Лев – это та роковая дива, на которую смотрит каждый. Но решаются к ней подойти только избранные. Совершенно не важно, красива она или невзрачна, обеспечена или не очень, общительна или скрытна, ее взгляд не оставит равнодушным ни одного мимо проходящего мужчину. Ее природная породистость манит и задерживает на себе взгляд. Но многие ли решатся завязать диалог с Львицей? Увы, нет. Возможно, именно поэтому эти яркие женщины нередко испытывают сложности в личной жизни .

Дева

Внимание этой отчаянной труженицы значительно чаще падает не на мужчин, а на перспективную работу. Поэтому мысль о том, как очаровать понравившегося мужчину ее редко тревожит. «Понравился кто-то? Ничего. Отвлекусь на работу и разонравится», — думает занятая Дева, пока за ней выстраивается очередь недоумевающих мужчин в надежде услышать от недотроги хотя бы холодное «привет».





Смотрите также на YouTube: 10 способов раскусить характер женщины

Весы

Войти в доверие к мужчине и стать его верной подругой – маленькая хитрость женщины-Весы, которая помогает ей привязать к себе понравившихся представителей сильного пола. Хотя хитрость, наверное, громко сказано. На самом деле, женщина-Весы часто, сама того не замечая, привязывается к мужчинам-друзьям и потом мучается от невозможности сделать выбор в пользу кого-то одного. Но именно ее дружелюбие и заинтересованность собеседником так сильно притягивают к ней внимание мужчин.

Скорпион

Попасть в поле зрения роковой женщины знака Скорпион, значит, распрощаться со своей спокойной размеренной жизнью. А очаровывать она умеет, в этом можно не сомневаться. Эта обаятельная соблазнительная красотка прикладывает все усилия к тому, чтобы ее избранник выбрал именно ее среди других не менее привлекательных дам. Сначала она пускает в ход свой шарм и харизму. Затем добавляет гипнотические чары и в результате, словно рептилия, обвивает свою жертву, не оставляя ей ни малейшего права выбора.

Стрелец

Охота – вот что по-настоящему привлекает строптивую женщину-Стрелец. Ей абсолютно не интересны мужчины, сразу готовые вступить с ней в серьезные отношения, сыграть свадьбу и планировать детей. Ей нужен именно тот, который смотрит в сторону. И завоевывает его она своей красотой, оригинальностью и талантами. Кроме прочего, мужчинам импонирует ее легкость на подъем и готовность соглашаться на любые сумасбродные поступки. Именно эти качества всегда выделяют ее среди других женщин.

Козерог

Представительница знака Зодиака Козерог привлекает внимание мужчин именно своим кажущимся равнодушием. Поскольку она гораздо больше других увлечена работой и собственными успехами, создается впечатление, что мужчины вообще не входят в ее жизненные планы . А мужчины, как известно, всегда тянутся к тем, кто не обращает на них внимания.

Водолей

Оригинальность и нестандартный подход к жизни – вот что притягивает мужчин к этой удивительной женщине. Она не строит иллюзий по поводу совместного будущего и не торопится затащить своего избранника под венец. Ее утомляет однообразие и быт, отчего она редко бывает дома и предпочитает жить активной социальной жизнью. Она весела и приветлива, общительна и инициативна. Рядом с такой женщиной создается ощущение легкости и беззаботности. А ведь мужчины стремятся именно к таким: беззаботным и непринужденным отношениям.

Рыбы

Эти женщины, как известно, живут в мире своих иллюзий, где волшебно, легко, уютно и радостно. Они, словно дети, умиляют своей непосредственностью и наивностью. И, как показывает практика, многим мужчинам нравится такая их ребячливость. Женщина-Рыбы вызывает у мужчины желание заботиться о ней и оберегать ее от внешнего мира. Не удивительно, что вокруг Рыбок нередко вьются добропорядочные и ответственные мужчины, мечтающие создать с ними крепкие и длительные отношения.

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:

Почему она бесится? 8 раздражающих вещей, которые делают мужчины