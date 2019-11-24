20 лучших фотографий недели

Источник материала: Flytothesky





Замечали ли вы, как фотографии влияют на ваше настроение? Только представьте: вы смотрите на фотографию пляжа с белоснежным песком и изогнутыми пальмами. О чем вы сразу же думаете? Греет ли вас этот снимок? Хочется ли вам лета и палящего солнца на берегу океана? А теперь погрузитесь в атмосферу праздника и волшебства и представьте фотографию рождественской ярмарки в Европе. Появилось новогоднее настроение? Фотографии умеют удивлять и впечатлять. Смотрите нашу подборку из 20 лучших снимков.

1. Когда ты стареешь. Фотограф 小花匠

2. Полина. Фотограф Maks Kuzin

3. Хранитель озера. Фотограф Silvia S.

4. Ледяная пустыня. Фотограф Tobias Hägg

5. Некогда живие. Фотограф Nicola Tumino

6. Домик. Фотограф Daniel Laan

7. Вдвоем. Фотограф 128elen

8. Лодки в порту. Фотограф Danilo Bruschi

9. Замок в скалистых горах. Фотограф 云飘飘

10. Первый снег. Фотограф Tamara Pokrovskaya

11. Кот. Фотограф Sonia Kobierska

12. Уходят на закате. Фотограф 鄭智弦 (art)

13. Никому не меншая. Фотограф Kiyomizu

14. Дождливая ночь в Будапеште. Фотограф Kornél Medgyesi

15. Под радугой. Фотограф Sami Lievonen

16. Свет на тосканском пейзаже. Фотограф Hans Kruse

17. Эффект бабочки. Фотограф Sebastian Luczywo

18. Осень. Фотограф 无忌

19. Тропа. Фотограф Vincent Favre

20. Человек на велосипеде. Фотограф William Freebilly photography

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