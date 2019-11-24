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20 лучших фотографий недели
25.11.2019 17:40 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Замечали ли вы, как фотографии влияют на ваше настроение? Только представьте: вы смотрите на фотографию пляжа с белоснежным песком и изогнутыми пальмами. О чем вы сразу же думаете? Греет ли вас этот снимок? Хочется ли вам лета и палящего солнца на берегу океана? А теперь погрузитесь в атмосферу праздника и волшебства и представьте фотографию рождественской ярмарки в Европе. Появилось новогоднее настроение? Фотографии умеют удивлять и впечатлять. Смотрите нашу подборку из 20 лучших снимков.
1. Когда ты стареешь. Фотограф
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