Что о характере женщины расскажет ее фигура?

Источник материала: Flytothesky

Напрасно думать, что характер женщины зависит исключительно от генетики и астрологии. Оказывается, что фигура женщины также может рассказать, насколько ее представительница легкая или, наоборот, непростая в общении, какие у нее предпочтения и взгляды на жизнь. И главное, чего от нее ждать в отношениях.





Что фигура женщины расскажет о ее характере?

Худощавое телосложение

Женщина, по фигуре напоминающая девушку-подростка, несдержанная и максимально откровенная в своих высказываниях. Она не из тех, кто любит кривить душой, поэтому всегда говорит то, что думает, нравится это кому-то или нет. Ее влекут преуспевающие люди, в компании с такими она чувствует себя в своей тарелке. К тому же, у нее у самой высокие амбиции и большой запас энергии , что всегда говорит о ее любви к социальной жизни и стремлении к карьерным высотам. При этом нельзя сказать, что в работе ее ждут большие достижения, но занять достойное положение в обществе ей, как правило, удается.

Песочные часы

Обладательница классической фигуры с правильными пропорциями, где грудь и бедра одного объема, а талия заметно выделяется – это настоящая женщина. Она покладистая и гибкая в общении, но при этом не дает никому «на себе ездить» и учить ее жизни. Она умеет видеть прекрасное во всем, что ее окружает. Эта женщина создана для любви. Карьера для нее не самое главное, а вот семейная жизнь всегда на первом месте. Ей нравится ухаживать за собой и заниматься развитием детей. Она знает, как правильно поддержать мужчину и как сделать из него успешного человека. Рядом с такой дамой хотели бы оказаться многие, но в силу своей избирательности она выбирает исключительно того, кто окажется самым достойным из всех кандидатом.

Прямоугольник

Женщина с фигурой средней комплекции с узкими бедрами и плечами и с отсутствующей талией довольно сдержана и нередко закомплексована. По натуре она консерватор и не сильно стремятся что-то менять в своей жизни. В разговоре ее легко зацепить неудачно брошенным словом, в ответ на которое она без промедления ответит колкостью. В быту она прагматична, любит, когда все лежит на своих местах. Да и к выбору спутника жизни подходит ответственно, поэтому замуж входит, как правило, поздно.





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Перевернутый треугольник

Широкие плечи и узкие бедра раскрывают перед нами женщину-воина и победительницу. Она тот человек, который ради собственного счастья пойдет по головам, даже если от этого пострадают невинные люди. Больше всего на свете ее интересует собственный успех в карьере и гармония в личной жизни. И обычно она рано или поздно этого достигает. Что примечательно, несмотря на свою категоричность и воинственность, эта женщина вполне может стать хорошим другом, если рядом с ней вовремя окажется искренний и преданный человек со взглядами на жизнь, схожими с ее.

Груша

Дерзкая, соблазнительная и сексуальная обладательница широких бедер знает, как выстраивать за собой толпы мужчин. Так что с выбором идеального партнера у нее, слава богу, проблем нет. А вот уже в семейной жизни могут нередко возникать проблемы на фоне ее постоянного желания все и всех контролировать . На работе у нее, как правило, все гладко, если с ее мнением считаются и прислушиваются к ней. Но стоит только возразить этой своенравной даме, как тут же она превращается в опасного соперника, готового разорвать оппонента в пух и прах.

Яблоко

Темпераментная, страстная и жизнелюбивая эта фигуристая женщина проживает свою жизнь так, как будто в последний раз. Она азартна и коммуникабельна, ее окружает большой круг знакомых, который она с радостью регулярно расширяет. Часто эту женщину называют душа компании, потому как она знает, как сплотить компанию и зарядить окружающих своей неуемной энергией. Рядом с такой женщиной обычно находится более степенный мужчина, поскольку ей нравится доминировать и вести людей за собой. И если ей удается найти своего мужчину, то ее брак становится крепким и долгосрочным.

Фигура женщины может многое о ней рассказать! Узнали себя или своих подруг?

Текст: Flytothesky.ru

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