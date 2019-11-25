5 признаков мужчин, которые не меняются

Источник материала: Flytothesky

Сколько женщин загубило свою жизнь, вступая в любовную связь не с тем мужчиной? А все потому, что, влюбляясь, они перестают воспринимать партнера реалистично и начинают строить отношения с вымышленными фантазиями на его счет. Им хочется верить в сказку – что ради них мужчина изменится, возьмется за ум, перестанет пить, врать, ходить налево. Ведь она «особенная». И если что-то идет не так, любящая женщина предъявляет претензии прежде всего к самой себе — старается вкладывать больше ресурсов, быть чуткой, понимающей, женственной. Увы, существует категория парней, которые не изменятся никогда, как бы сильно вы ни вкладывались. Как не попасться к ним на крючок и не профукать свое будущее?





5 признаков мужчин, которые никогда не изменятся

• Откладывает жизнь на завтра

Нужно помочь вам с покупками? Он встретит вас завтра. Сломался смеситель? Подчинит его завтра. Пять лет не были на отдыхе? Зачем куда-то торопиться, море никуда не денется, а на диване так хорошо – есть любимый сериал, бутылка пива… Вам нужно – вы и делайте. В одиночку. В отношениях с таким парнем приходится самой быть мужчиной – проявлять инициативу, защищать тылы, годами выпрашивать подарки, пока не придет понимание, что нет никакой семьи, вы все делаете одна.

• Живет пустыми мечтами

Он может сколько угодно петь соловьем о грандиозных планах и перспективах. Проблема в том, что годы идут, но его слова остаются просто словами – за душой у такого мужчины ни кола, ни двора. Конечно, он построит бизнес, купит дом, сделает четверо детей и всех повезет в Испанию… главное, верьте в него и ждите, может, десять лет, а может, пятьдесят. А будете докучать и требовать действий – всегда можно найти новые уши, которые будут такими же доверчивыми и терпеливыми.

• Ищет легких денег

Такие мужчины не хотят учиться, работать над собой, повышать квалификацию. Зачем, если можно ничего не делать и уповать на удачу? Они не заморачиваются долгосрочным планированием , не делают сбережений, не могут долго усидеть на одном месте – им нужно все и сразу. Именно поэтому они встревают в проекты сомнительного качества, вкладывают прорву денег, прогорают и снова покупают лотерейный билет. Махинации, рискованные предложения, сомнительные связи – вот их стихия. Они ничего не боятся, потому что им нечего терять. Даже вы клюнули на него по счастливой случайности…





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• Бежит от ответственности

В проблемах такого мужчины всегда виноват кто-то другой. Неудачный брак, жадный начальник, плохое правительство, слабое здоровье или ретроградный Меркурий. Сам-то он ого-го! Знает, как нужно вести бизнес, воспитывать непутевое поколение, ставить на место хамов и выскочек. Просто все вокруг мешают ему реализовать богатый потенциал. Никто его не бережет, только используют и портят настроение. Бедная-бедная жертва обстоятельств.

• Сам все знает

Он не хочет учиться, обсуждать с вами планы, просить окружающих о помощи. Потому что лучше знает, как все должно быть! Его горделивая бравада – обратная сторона трусости. Ведь проще обидеться на весь мир, чем признаться в собственной слабости или некомпетентности. Из таких мужчин получаются настоящие тираны, которые не терпят инакомыслия, не готовы к компромиссам в отношениях , не видят полутонов. Они ведут себя как упертые бараны – упрутся рогами в стену и мычат. А самое обидное, вы не сможете вдохновить его на развитие, он раз за разом будет наступать на одни и те же грабли, упрекая окружающих в своих проблемах.

Нельзя изменить мужчину против воли, если он сам не испытывает в этом потребности и не хочет работать над собой. Любые перемены начинаются с внутреннего осознания и переосмысления. Ваши попытки надеть на себя красивое платье, мотивировать его рождением ребенка или собственным примером не сработают. Что же делать? Честно ответить на вопросы: готовы ли вы терпеть потребительское отношение, все решать самой, тащить на себе чужие проблемы, выслушивать его жалобы и нытье? Если да, стоит подумать о том, почему этот мужчина для вас так важен? Чего вы ищите в отношениях? Не лишним будет записаться на прием к специалисту и разобраться с собственными тараканами. В любом случае вы уже взрослая девочка и способны понять, что жизнь у вас одна, а силы не бесконечны. Учитесь заботиться не только об окружающих, но и о себе любимой.

Текст: Flytothesky.ru

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