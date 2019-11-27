Как правильно составлять список желаний на Новый год?

Источник материала: Flytothesky

Секрет исполнения новогоднего списка желаний на самом деле достаточно прост. Главное соблюдать все правила во время его составления и искренне верить в то, что любая мечта способна воплотиться в реальность, если действительно этого захочешь. Как же правильно составлять список желаний на Новый год, чтобы они реализовывались максимально быстро?





1. Создавать список в хорошем настроении

От того, в каком настроении вы составляете свой список желаний, зависит срок и качество его исполнения. Если в этот момент ваша голова забита проблемами, а самочувствие оставляет желать лучшего, то велика вероятность, что желания будут осуществляться выборочно и не так стремительно, как хотелось бы.

2. Правильно подобрать атрибуты

Записав желания на скорую руку на клочке бумаги, глупо надеяться на то, что они исполнятся в мгновении ока. Не поленитесь подготовиться к этому процессу заранее. Подберите понравившийся вам блокнот или плотный лист бумаги (можно розового или желтого цвета), зажгите свечу и арома-палочки. Создайте волшебную атмосферу. Так вам удастся полностью погрузиться в свои мечты и наполнить список желаний своей положительной энергией.

3. Выбрать благоприятное время

Наиболее удачным периодом для создания списка желаний на предстоящий год считается неделя до и неделя после Нового года. В это время у вас появляется возможность наполнить свой список волшебной энергией Нового года. Время суток для создания перечня желаний роли не играет. Творите тогда, когда вам удобно, хоть глубоко в ночи, хоть ранним утром.

4. Описывать желания, как уже свершившиеся

Не нужно перечислять желания так, как будто вы только о них мечтаете. Пишите, как будто вы уже имеете то, чего желаете всем сердцем, указывая точное время исполнения. Например: «в сентябре 2020 года я прогуливаюсь по тихим улочкам живописного Парижа» или «В конце весны я получаю необходимую сумму денег в размере (таком-то) для (такого-то дела)». Не бойтесь просить больше , чем вы можете себе позволить. Расширяйте свои горизонты.





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5. Избегать частицы «не»

В описании своих желаний лучше использовать максимально возможное количество положительных слов и минимум негативных. К примеру: вместо «я не болею» лучше писать «у меня крепкое здоровье», а вместо «я приобрел небольшой домик» «я являюсь владельцем собственного жилья».

6. Заниматься визуализацией

В процессе создания списка старайтесь как можно отчетливее представлять себе реализацию своих желаний. Продумайте, как вы будете себя вести в этот момент. Ощутите атмосферу происходящего, оцените свои чувства и эмоции. Проще говоря, мысленно полностью погрузите себя в будущее, где вы являетесь счастливым обладателем того, о чем мечтаете. На самом деле, визуализация очень мощная и эффективная штука в осуществлении желаний.

7. Верить в то, что желания исполнимы

Сложно представить, к каким невероятным событиям может привести обыкновенная вера в чудо. Каждый человек – хозяин своей жизни и сам себе волшебник. Поэтому если вы видите, что у кого-то дела идут благополучно, это лишь говорит о том, что человек просто верит в то, что может свернуть горы и идет правильным путем. Не бойтесь мыслить масштабно и мечтать высоко. Любая цель способна реализоваться, если по-настоящему верить в то, что это случится очень скоро.

8. Спрятать список и забыть о нем на время

Очень важно на пути к своим высоким целям не погружаться в них с головой. Мечты чаще исполняются именно тогда, когда перестаешь о них думать. Конечно, если мечты требуют активных действий и усердной работы, то не стоит этим пренебрегать. Но и думать днями-ночами о том, как же вам необходимо скорое осуществление желания, тоже лишнее. Расслабьтесь и продолжайте жить привычной жизнью, а дальше время все разложит по полочкам, причем так неожиданно, что вы даже не успеете понять, как это произошло.

Текст: Flytothesky.ru

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