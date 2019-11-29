Что стиль одежды расскажет о характере женщины?

Источник материала: Flytothesky

Юбочки, каблучки и колготки – не всегда излюбленная одежда представительниц слабого пола. И если одни женщины с удовольствием заполняют свой гардероб пестрыми мини, то другие отдают предпочтение более сдержанному стилю, который подразумевает строгую одежду и удобную обувь на устойчивом каблуке или и вовсе без него. Стиль одежды, который предпочитает та или иная женщина, может многое рассказать о чертах характера.





Стиль одежды и характер женщины

1. Спортивный стиль

Если у женщины в фаворе находятся свободные штаны, свитшоты, худи и толстовки, то это, как правило, говорит о том, что она предпочитает идти по жизни налегке. Ее не особо волнует, что подумают о ней окружающие и соответствует ли ее образ месту, в котором она находится. Обычно такая женщина правдоруб. Она всегда говорит то, что думает. И никогда не сожалеет о сказанном, за что частенько наживает себе недоброжелателей.

2. Кэжуал

Любительница традиционной повседневной одежды, в числе которой джинсы, брючки в комбинации со свитером, рубашки навыпуск, туники и лосины и тому подобное – это открытая и легкая в общении дама. Но в то же время она в большей степени консерватор, нежели экспериментатор. Перед тем как сделать выбор в пользу чего-то нового, она еще 10 раз подумает и только после этого примет взвешенное решение .

3. Вызывающий наряд

Яркая дама, предпочитающая в своей одежде глубокое декольте, мини юбки и платьица, а также высокие каблуки и изобилие броских украшений в 90% случаев обладает заниженной самооценкой. Ей важно постоянно ощущать на себе пристальные взгляды. Так она чувствует себя «в своей тарелке». В общении такая женщина может быть немного дерзкой и самовлюбленной. Это еще раз доказывает ее неуверенность в себе.

4. Деловой стиль

Сдержанная и ответственная, целеустремленная и хваткая любительница строгой одежды прячет за деловым стилем свой возвышенный идеализм. Она требовательна к себе и к окружающим. Это, кстати, хорошо помогает ей в выборе правильного окружения и достойного спутника жизни. Многие говорят про нее, что она любимица фортуны, но на самом деле это не так. Все, что у нее есть, она имеет благодаря своему усердию и трудолюбию. Именно эти качества помогают ей открывать перед собой любые двери.





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5. Экстравагантный стиль

Если вдруг вы случайно заметите в толпе женщину в замысловатой шляпке и красных перчатках до локтя или полностью одетую в леопардовый цвет, знайте, что перед вами личность, которая еще не раз заявит о себе. Броскую и нетривиальную одежду, как правило, предпочитает женщина-победительница. Она любыми путями идет к своей цели, даже если для этого необходимо быть не такой как все, закрывать глаза на свою гордость и бесконечно выслушивать критику в свой адрес.

6. Унисекс

Женщина, которая отдает предпочтение свободной и не особо женственной одежде (сейчас ее многие называют оверсайз) имеет в характере качества, которые принято назвать мужскими. Она решительна и напориста, иногда вспыльчива и чересчур требовательна к окружающим и к себе. В погоне за своими целями она способна на отважные поступки, на которые редко осмеливаются среднестатистические женщины. Однако эта внутренняя сила и уверенность не всегда идет ей на пользу. Своей энергетикой она нередко привлекает к себе несамостоятельных и крайне безответственных мужчин.

7. Романтический стиль

Женщина, любящая юбки и платья с кружевами и воланами – это своего рода диснеевская принцесса, которая немного зависает в облаках и смотрит на мир посредством розовых очков. Она, несомненно, женственна и мила, но есть в ней что-то ребяческое и наивное. Такая женщина не любит самостоятельно принимать решения и редко задумывается о глобальных вещах. Круг ее интересов чаще всего вертится вокруг новинок кино , моды и музыки. При этом она идет в ногу со временем и старается видеть во всем только хорошее. Чаще всего рядом с ней совсем не хочется думать о масштабных проблемах и будничных заботах.

А вы замечали, что стиль одежды напрямую связан с характером человека?

Текст: Flytothesky.ru

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