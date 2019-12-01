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В чем встречать Новый 2020 год Крысы разным знакам зодиака?
02.12.2019 21:41 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Не за горами 2020 год, хозяйкой которого станет трудолюбивая, ответственная, принципиальная и любящая порядок Крыса. И чтобы этот год был полон чудес и благоприятных перемен, необходимо хорошенько подготовиться к его встрече, подобрав максимально подходящий новогодний наряд. В чем встречать Новый 2020 год?
Рассмотрим наиболее удачные наряды для всех знаков зодиака на Новый год Белой Металлической Крысы.
Овен
Экспрессивному и темпераментному Овну можно смело выбирать для встречи Нового года красный цвет. Все оттенки красного: коралловый, бордо, персиковый и терракотовый также окажутся отличным выбором. А в сочетании с серебряными украшениями такой новогодний образ отлично подчеркнет яркую индивидуальность Овна.
Телец
Серый или голубой костюм с контрастными отделками белого или черного цветов поможет Тельцу задобрить категоричную хозяйку года. А чтобы образ выглядел как можно более празднично, не лишним будет дополнить его заколкой, браслетом или брошью с жемчужинами.
Близнецы
Всевозможные оттенки синего и зеленого станут вашим лучшим выбором в новогоднюю ночь 2020. Не бойтесь экспериментировать с фасонами платьев и костюмов. Неординарность и оригинальный подход не позволят вам оставаться незамеченными в эту волшебную ночь.
Рак
Легкие воздушные и струящиеся ткани – это лучшее, что может выбрать Рак для встречи Нового года Крысы. Предпочтительнее остановиться на белом или серебристом цветах, но персиковый, ванильный и фисташковый будут так же уместны в этот светлый праздник.
Лев
Приглушенные оттенки красного цвета в сочетании с золотистыми вставками или украшениями подчеркнут в новогоднюю ночь выразительную внешность и горячий темперамент бесподобного Льва. Главное не переусердствовать с красным, поскольку Крыса не слишком в восторге от цветов пламени.
Дева
А вот консервативной Деве точно не стоит бояться ярких оттенков и броских украшений. Сексуальное белое или золотистое платье в сочетании с увесистыми серьгами и сверкающим ожерельем превратят ее в новогоднюю ночь в настоящую роскошную диву.
Весы
Что касается Весов, то в предстоящую волшебную ночь им стоит остановиться на строгом однотонном платье или костюме. А вот аксессуары и обувь непременно должны быть контрастны наряду. Красные туфли и сумочка или серебристый пояс и ободок такого же цвета на голове подчеркнут изящность и гармоничность обладателей тонкого вкуса Весов.
Скорпион
Открытые плечи, спина или декольте всегда считались главной «фишкой» сексуального и неподражаемого Скорпиона. А в сочетании с каблуками и собранными на голове волосами новогодний образ Скорпиона получится по-настоящему впечатляющим и очень даже «горячим».
Стрелец
Коктейльное черное, белое или серебристое платье всегда будет палочкой-выручалочкой для мобильного и экстравагантного Стрельца. Классика всегда смотрится выгодно. А завершить новогодний образ ему помогут свисающие серьги или шляпка с перьями, туфли лодочки и широкий браслет с камнями.
Козерог
Горчичный, песочный или пудровый цвета на Козероге непременно понравятся очаровательной Крысе. А гармоничным дополнением новогоднего образа станут черные туфли, пояс, клатч и искрящая блестками новогодняя маска на глаза.
Водолей
Креативному и неординарному Водолею в этот новый год не рекомендуется сильно увлекаться экспериментами с цветами. Белый, бежевый, серый и песочный окажутся наиболее благоприятным выбором. А вот с фасоном одежды можно и «поиграть». Асимметрия в одежде и сложный крой обязательно привлекут к себе внимание окружающих и, разумеется, покровительницы года — ее величества Крысы.
Рыбы
Нежные оттенки розового и бирюзового удачно подчеркнут романтичный образ очаровательных Рыбок. Крупные волны на голове, изящный кулон на подвеске и легкий вечерний макияж помогут Рыбкам войти в Новый год с легкостью в голове и теплом на сердце.
Теперь вы знаете, в чем встречать Новый 2020 год! Следуйте нашим рекомендациям и не бойтесь примерять на себя ранее неиспробованные образы. Ведь в Новый год всегда нужно входить обновленным и настроенным на грандиозные перемены!
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Не за горами 2020 год, хозяйкой которого станет трудолюбивая, ответственная, принципиальная и любящая порядок Крыса. И чтобы этот год был полон чудес и благоприятных...
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