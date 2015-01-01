Пять распространённых мифов о пилатесе

Сегодня, для того чтобы поддерживать свою фигуру в норме, существует масса разнообразных комплексов: йога, фитнесс, аквааэробика, кардио-тренировки, шейпинг, и прочие. Тем, кто решил всерьёз заняться собой, следует знать, что каждое из них преследует свои цели. Поэтому для начинающих рекомендуется пилатес в Москве, что поможет раскрепоститься и узнать свои скрытые резервы.

Распространённые заблуждения

Несмотря на то, что эта техника родилась ещё в начале XX-го века, многие до сих пор толком не знают, что она представляет. Всем решившим освоить эту систему советуем ознакомиться с главными мифами о ней:

Это бесполезно. Отнюдь, ведь это – целая методика со своей философией, разработанная некогда для восстановления после серьёзных спортивных травм. Всё больше людей в наше время выбирают именно её для поддержания здоровья и укрепления организма. Это легко. Так как вся нагрузка в основном идёт на мышцы, поначалу присутствует некоторый дискомфорт. Только регулярные тренировки позволят в полной мере ощутить себя, понять, в каком направлении и в каком темпе работать. Для некоторых час занятия равноценен посещению спортзала. Это скучно. Для каждого человека опытным тренером разрабатывается свой свод упражнений. Есть курсы для новичков, продвинутых и профи, и все они имеют свои особенные ступени, которые нужно пройти каждому, чтобы идти дальше. Ощущение себя как слаженного единого механизма положительно влияет на всех, а наглядные результаты впечатляют и мотивируют не останавливаться на достигнутом. Это для женщин. Окунуться в мир гармонии со своим телом могут все желающие, независимо от возраста и пола. Мужчины, которые постоянно подвержены стрессам на работе или частым болезням, также находят в пилатесе необходимое им восполнение энергии. Более того, им не пренебрегают даже профессиональные танцоры и спортсмены. Это просто. Некоторые ошибочно думают, что вполне способны заниматься дома самостоятельно с фитболом, однако это не так. Все, кто только начинает разрабатывать свои кости и суставы, в обязательном порядке используют специальные тренажёры. И лишь потом, достигнув определённого уровня, они переходят на маты. Более того, все действия должны проводиться исключительно под присмотром наставника.

Неудивительно, что этот вид оздоровительных процедур настолько популярен. Ведь с его помощью можно не только стать стройнее и гибче, но и лучше понимать и любить себя, наслаждаясь своими безграничными возможностями.