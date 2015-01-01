Каждая девушка очень любит не просто ухаживать за собой, но и действительно дарить себе минуты, а то и часы наслаждения. И дело касается не просто горячей ванны после тяжелого рабочего дня. Речь идет о посещении спа-салона. Спас-салон spalotus.me поможет вам по-настоящему расслабиться и отлично провести время!

К вашим услугам большое количество процедур:

- классический массаж и массажи экзотических стран

- большое количество спа-услуг с элементами массажа, косметологии и авторских методик

- услуги косметолога и гальванотерапевта

- услуги по коррекции фигуры

- спа для двоих (вы можете провести незабываемый вечер со второй половинкой)

- спа-девичник либо день рождения (отличное место для проведения праздника – оригинально и со вкусом)

- подарочные сертификаты (полезный подарок)

Отличный спа-салон, который подарит вам кучу эмоций, удовольствие и просто отдых на все сто процентов!