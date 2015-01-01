Каждый из мечтает и делает все возможное, чтобы в нашем доме было всегда уютно, красиво и просто тепло. Конечно, с теплом - этот вопрос к вашей жене, которая всегда следит за тем, чтобы «погода в доме» была на все сто процентов. А вот с красотой и уютом вам надо будет ей помочь. Не секрет, что раньше и сейчас очень модно украшать свой дом, добавлять в интерьер картины. Картины могут сделать ваш дом просто настоящим шедевром – и ни один сосед не сможет этого повторить, но будет в восторге от вас и вашего дома. Поэтому если в вашем доме все еще нет картин, но вы очень об этом мечтаете, то пора бы уже ее приобрести (а может нарисуете сами?). только вот не стоит забывать, что очень важно для картины подобрать раму! И тут вам придет на помощь багетная мастерская. Рамы для картин классические, обратные, плоские, комбинированные – создайте свой уют в своем доме. С появлением в вашем доме картины в раме от real-master.ru вы увидите насколько вам раньше не хватало этого элемента в интерьере вашего дома.