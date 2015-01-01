В современном мире, если вы имеете бизнес, то у вас должен быть сайт. Несмотря на то, что предлагаете, ваша организация: товар, услуги или работы, вы должны иметь свой сайт. Так вы сможете охватить больший круг потенциальных покупателей, а значит и больше заработать. Конечно, создать просто сайт – это полработы. Очень важно еще и само продвижение сайта. И тут на помощь вам всегда придут профессионалы и знатоки своего дела - http://myseo.by/. Если вас интересует раскрутка сайта в Минске, то вам по адресу. Здесь вам помогут во всем, что касается продвижения сайта:

1. Определятся с семантическим ядром.

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