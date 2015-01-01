Дональд Трамп поработал на британскую недвижимость

Американские «беглецы» могут существенно оживить инвестиционные рынки Великобритании

Победа Дональда Трампа на выборах в США привела в состояние боевой готовности инвестиционные рынки многих стран мира. Превратившись в зону турбулентности и непредсказуемости, Америка, по мнению аналитиков, в ближайшие месяцы может столкнуться с оттоком капиталов. Впрочем, спокойных гаваней для американских инвесторов в мире сегодня не так много. Одним из таких «укрытий» рассчитывает стать Великобритания, чья экономика начинает оправляться от последствий Brexit.

Влиятельная лондонская The Telegraph предположила, что победа Трампа подтолкнет состоятельных американцев к покупке дорогой британской недвижимости, которая на протяжении десятков лет остается одной из самых стабильных мировых инвестиционных площадок. Определенную сумятицу на этом рынке внес Brexit – референдум, на котором Соединенное Королевство решило распрощаться с Евросоюзом. Однако цены на дома и апартаменты, вопреки ожиданиям, не рухнули, а, скорее, стагнировали некоторое время, после чего снова пошли в рост вслед за фунтом. Эксперты отмечают, что покупка британской недвижимости в первые 2-3 месяца после Brexit стала весьма выгодным вложением – особенно для иностранных инвесторов, чьи активы хранятся в долларах или евро.

Американская турбулентность, пришедшая на смену британской, подхлестнет цены и спрос, считают эксперты рынка. «Не следует забывать, что даже на фоне мирового финансового кризиса такие активы как золото и премиум-недвижимость в Лондоне сохранили свою привлекательность, - отмечает комментатор The Telegraph. – Исход американских выборов оказал Лондону существенную поддержку в борьбе с Нью-Йорком за титул главной мировой бизнес-столицы. Мы считаем, что, наряду с американцами, другие международные инвесторы также будут искать счастья в Лондоне, и уже наблюдаем рост интереса со стороны ближневосточных инвесторов. Глобальным приоритетом остается безопасность активов, что, безусловно, относится к лондонской премиум-недвижимости».

Олег Игнатьев, Директор британской компании BSI Estates, которая активно работаем с покупателями из России и СНГ, также отмечает всплеск интереса.

«Такие события как выборы в странах с крупнейшими экономиками никогда не остаются локальными», – говорит г-н Игнатьев. – И, как только стало известно о победе Трампа, мы начали получать заметно больше звонков от клиентов из России, Казахстана, Азербайджана. Очевидно, что многие выжидали этого момента, чтобы определиться: вкладывать деньги в недвижимость в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе, или же инвестировать в лондонский объект. Следует добавить, что сейчас цены на премиум-объекты в Лондоне находятся, пожалуй, на самом низком уровне с момента Brexit. Ниже падать они точно не будут, учитывая ожидаемый приход американских «беглецов».

Аналитики, правда, отмечают, что инвесторов немного успокоила победная речь Трампа, в которой он пообещал «не рубить с плеча». Тем не менее, тревожная для бизнеса обстановка сохраняется, и Лондон в этой ситуации вряд ли упустит возможность подчеркнуть свою историческую значимость и фундаментальность.