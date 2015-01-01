Кузовной ремонт и его особенности

Повреждение геометрии корпуса после столкновения с препятствием, нарушение прочности конструкции, образование коррозии на различных элементах – автомобилисты нередко сталкиваются со всеми перечисленными проблемами. Для их устранения предназначается кузовной ремонт. Эта процедура довольно длительная и требует профессионального подхода.

Начало работы

Поместить машину на стенд и восстанавливать ее целиком довольно трудно. В связи с этим специалисты распределяют работы и снимают различные элементы кузова, будь то бампер, крыло или же дверь, после чего ремонтируют их по отдельности.

Перед началом ремонта составляется подробный план, который позволяет учитывать специфику кузова конкретного транспортного средства. Данная схема позволяет определить:

ключевые стадии рабочего процесса;

срок восстановления машины до заводского состояния;

стоимость ремонта.

Мастера уделяют особое внимание линейности кузова и его геометрическим пропорциям. Слесарный ремонт подразумевает резку, расточку, рихтовку, а также сварочные работы. Учитывая техническую специфику, мастера восстанавливают кузов, после чего приступают к ремонту его деталей.

Специалисты устраняют вмятины и фиксируют трещины, используя при этом либо специальный клей либо металлическую наплавку. Все поверхности шлифуются, зачищаются и обезжириваются.

Последующее восстановление включает в себя:

полную или же локальную покраску и полировку;

монтаж всех элементов кузова и их тщательную подгонку;

установку стекол;

подключение головной оптики и габаритных огней;

замену боковых зеркал и стеклоочистителей.

В среднем на все перечисленные работы уходит около недели, в зависимости от характера повреждений и наличия запчастей. Индивидуальный подход позволяет оптимизировать финансовые затраты на восстановление транспортного средства.