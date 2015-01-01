Каждый из нас, будь то девушка или парень, хочет подобрать для себя тут самый аромат, от которого вам будет хотеться летать, а также будет просто принято «носить» этот аромат. Впечатление от аромата духов или туалетной воды абсолютно непредсказуемо, но в тоже самое время такое недоступное. И хотя запах очень быстро развеивается, но за столь короткое время он все же успевает взволновать, вызывая тем самым чувство безграничного полного счастья.

Крайне важно иметь такое качество, как правильно использовать, выбрать и купить парфюмерию. Это настоящий квест для потребителей. На самом деле, это не так уж и сложно, для этого не надо заканчивать специальные курсы. Достаточно просто немного практики и желание чувствовать запахи.

Парфюмерия очень часто играет не последнюю роль в нашей повседневной жизни. Это наша визитная карточка, будь вы мужчина или женщина. Ведь на самом деле, туалетная вода — это яркий и необычный штрих в образе человека. Парфюмерия для женщин — это как «вторая кожа», которая добавляет в образ очарование и совершенство. Современная женская парфюмерия — это широкая палитра ароматов, насыщенность фруктов и цитрусовых, морская свежесть и травяные ароматы, цветочные аккорды и искрящиеся шлейфы оттенков. Мужская парфюмерия — это немного другое, ведь туалетная вода для мужчин — это спокойная сдержанность, уверенность и сила характера. По ароматам парфюмерия для мужчин более резкая, острая и насыщенная, ведь туалетная вода или духи как бы подчеркивают характерную силу владельца. Духи для мужчин — это ароматы лаванды и мускуса, шалфея и цитрусовых, а также амбра, табак и насыщенные древесные нотки.