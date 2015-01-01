Надвигаются новогодние праздники, а это значит, что пора начать готовится по всем фронтам: составить меню для праздничного стола, сделать генеральную уборку в квартире, украсить дом к новогодним праздникам, закупить подарки для второй половники, родных и близких, а также для друзей. И конечно, не забыть купить много подарков для детей. Но конечно, праздник будет не праздником если во время встречи нового года у вас не будет новогоднего салюта. И ведь сегодня действительно можно оформить по-настоящему крутой салют, так как сейчас для этого много есть возможностей. Если вы хотите купить салют в Минске, то ы можете быть уверены, что вы останетесь довольны на все сто процентов. Отличное зрелище, парад ярких красок, несколько минут безудержного веселья и удовольствия. Ваши детки и вы сами останетесь довольны на все сто процентов!