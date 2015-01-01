Водяные тепловентиляторы VOLCANO

Вот и начался новый отопительный сезон. Конечно. Как это часто бывает, не каждый успел подготовится к зиме. Но не все потеряно. Если вы хотите, чтобы в вашем доме, в вашем торговом помещении было тепло в любой мороз, чтобы зима не была вам страшна, то вам просто необходимо зайти на сайт http://vts-volcano.by/, где вашему внимаю будет представлена линейка водяных тепловентиляторов нового поколения!

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