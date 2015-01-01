У каждого из нас есть те вещи, которые уже давно нам не нужны, но по каким-то причинам их жалко выбрасывать. Есть и такие вещи, которые просто уже «вышли из моды», но и также жалко выбросить, ведь за них вы отдали деньги, либо же их подрали. И таких вещей у каждого из нас может быть много. И лежат они в самых дальних углах наших шкафов, кладовок и гардеробных – только место занимают. Но есть люди, которым эти вещи реально могут принести пользу. И если вы не хотите, чтобы ваши ненужные вещи просто держали, то их можно продать-отдать-обменять с помощью доски объявлений! www.doski.ru - сайт бесплатных объявлений, где вы можете произвести все эти действия с вашими вещами, которые вам уде не нужны. Создавайте объявление, размещайте его в тематическом разделе и ждите! С вами обязательно свяжутся. Если вы хотите продать недвижимость, животных, бытовую технику или электронику, личные вещи, товары для дома, либо еще что-то, то www.doski.ru - сайт бесплатных объявлений – это сайт для вас!