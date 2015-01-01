Замена замков

Очень многим из нас кажется невозможным вариант поломки замка в двери, что такое если и случается, то прямо в очень-очень редких случаях и, то не с нами.

На самом деле, если вы так думаете, то когда-нибудь с вами может произойти не самая приятная ситуация: ключ вставили, повернули и он сломался. Сломаться замок в машине может также без особых «усилий». И такое бывает очень часто у автовладельцев. Что уже говорить про замки в сейфах!

Очень часто такое явление, как поломка замка, можно наблюдать при большой спешке, когда хочется быстрее открыть дверь, а ключ никак не хочет крутиться, вы торопитесь, делаете больше усилия для открытия замка, давите на ключ – и как итог – сломанный замок.

В такой ситуации первое, что приходит в голову – это ломать дверь, пилить сейф или еще какие-нибудь варианты, которые можно насмотреть в фильмах-боевиках, но спешить не стоит, особенно если она железная, лучше всего обратиться в специальную компанию, которая может заменить замки.

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