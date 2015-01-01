Каждый из нас любит свой дом, место где он живет. И каждый из нас старается сделать это место максимально удобным, комфортным, красивым для проживания. Кто-то больше обращает внимания на интерьер, кто-то тщательно подбирает обои, кто-то долго выбирает мебель, а кто-то не может определиться, что повесить на окна. Окна — это «глаза» вашего дома, которые должны не только пропускать дневной свет, но и защищать от света, когда это необходимо. Очень часто многие выбирают тонкие светопропускающие шторы, тюль, которые не готовы нести светозащитную функцию. Это не так. Кончено, красивая штора – это украшение, но для светозащитных функций вы можете добавить жалюзи, которые днем можно будет спокойно поднять, если вам необходимо больше света, а ночью закрыть, чтобы свет фонарей, фар машин, либо городских огней вам не мешали. Многие скажут, что жалюзи слишком дорогой вариант, но вы просто еще не знаете, что есть дешевые жалюзи в Рязани! Заходите на сайт, звоните и выбирайте те модели, которые вам больше всего нравится. Также, если у вас возникли какие-либо вопросы, вы можете пообщаться с менеджером, который с удовольствием ответят на все ваши вопросы.