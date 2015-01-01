Жалюзи в Самаре

Все более популярным элементом оконного декора становятся жалюзи, которые покупатели используют все чаще не только как для декора, но и для защиты от нежелательного света. По многим факторам жалюзи намного удобнее и практичнее в обращении, в эксплуатации и уходе, нежели обычные шторы или тюль. Каждый из нас же знает, что тонкие шторы не защищают от солнца, а тяжелые и плотные могут «закрыть» поток воздуха, при этом еще они и пыль собирают. А жалюзи обеспечивают равномерное освещение, не занимают лишнее место и, благодаря широкому ассортименту, становятся ярким штрихом общего концепта дизайна, да и ухаживать за ними намного проще.

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