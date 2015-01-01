Бесплатный замер всех входных и межкомнатных дверей (от 2 полотен) от компании TheDoors!

Многим кажется, что замерить дверной проем самостоятельно очень легко и быстро, и для этого требуется только рулетка. На самом деле, это достаточно трудоемкий процесс, который требует и специальных навыков, и наличия особых инструментов, позволяющих произвести максимально точные замеры. Это особенно важно, если Вам нужны двери нестандартных размеров, но и у установки стандартных дверей того или иного производителя есть свои особенности, поэтому даже погрешность в несколько миллиметров может иметь большое значение. Кроме того, многие люди, производящие замеры сами, измеряют только ширину и высоту, забывая про такой важный параметр, как глубина проема.

Почему важен профессиональный замер?

Замерщик дверей в большинстве случаев является одновременно и установщиком, поэтому во время первого визита к Вам он сможет выявить возможные трудности при монтаже (например, кривизна стен). Кроме того, он подскажет Вам, что будет необходимо для установки, и Вы будете знать, какую фурнитуру приобрести для выбранного Вами способа открывания, правая или левая у Вас дверь, нужны ли доборы и какой ширины, наличнику какой формы следует отдать предпочтение.

Сам специалист будет знать, какие инструменты понадобятся во время монтажа и заранее подберет их, так что Вам не придется ничего дополнительно искать и покупать. Более того, он сможет дать совет и по выбору самой модели, так как он полностью знаком со всей продукцией каталога и работает с ней уже не первый год. Наконец, если Вы заказываете услуги по замеру и установке дверей, то в случае какой-либо ошибки ответственность за нее несет мастер, а Вы сохраните свои нервы и деньги.

Чтобы сэкономить свое время и правильно выбрать двери для своего дома или офиса, а также погонажные изделия, рекомендуем Вам заказать профессиональный замер от компании TheDoors. Если Вы покупаете любую входную или две любые межкомнатные двери, эта услуга будет оказана БЕСПЛАТНО. Компания уже много лет осуществляет замер входных и межкомнатных дверей в Минске, в ней работают только опытные и проверенные специалисты, а на все услуги предоставляется гарантия.