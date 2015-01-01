Как изменилась жизнь в Беларуси за 5 лет?

Статистический комитет Республики выпустил целый справочник с цифрами, расчетами и процентами, посвященный тому, как изменилась жизнь населения страны за последние 5 лет. Темпы развития Беларуси невысокие, зато стабильные. Граждане, к примеру, могут позволить себе поездки за границу и ламинирование волос, которое предлагает сайт http://blowout.by/. Согласно выпущенному справочнику, жизнь белорусов стала лучше – они больше путешествуют, меньше совершают преступления, лучше питаются. Итак, вот факты в цифрах для наглядности.

Продукты

Эксперты посчитали, что 5 лет назад один гражданин съедал в год 66 кг мяса – сейчас эта цифра увеличилась на 11 кг. Количество употребляемых овощей также выросло – на 7 кг.

Физическая форма

Процент белорусов с избыточным весом за 5 лет вырос с 21 до практически 26%. Неужели это последствие улучшения качества жизни?

Преступность

А вот хулиганить граждане стали меньше. 5 лет назад зарегистрировано более 140 000 преступлений. Сейчас их количество сократись до 97 тысяч.

Культура

Белорусы стали чаще ходить в музеи. Разница составляет 140 посещений на 1 000 населения.

Семейная жизнь

Разводиться белорусы стали реже. Если 5 лет назад на 1 000 браков приходилось 476 расставаний, то сейчас их на 70 меньше.

IT

Республика старается не отставать от всего остального мира по уровню компьютеризации – количество ПК у пользователей увеличилось в 2 раза.

Квартирный вопрос

А вот с проблемой наличия жилплощади дела обстоят хуже. Значительно сократились темпы строительства. Если 5 лет назад были сданы в эксплуатацию порядка 85 тысяч квартиры, то в прошлом году всего 55 000. Зато выросла популярность просторной жилплощади. К примеру, 4-комнатных квартир построено на 8% больше.