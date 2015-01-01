Оформление дизайна квартиры, дома, офиса – это всегда не только ответственно, но и очень приятно. Конечно, это приятные хлопоты: подбор цветового решения, оформление стен, подбор мебели, а также декор окон. Все это требует много времени, но в то же самое время приносит очень много удовольствия.

На сегодняшний день окна декорируют минимально, но с максимальным функционалом – это чтобы днем свет в окне был, а ночью чтобы защищено было от постороннего света от фонарей, либо проезжающих мимо окон. Шторы конечно могут выполнять эти функции, но все-таки уход и эксплуатация их – это очень трудоемкий труд. Чего стоит только их постирать. Чего не скажешь о жалюзи, которые не только занимают минимум места на окне, но и не требуют максимальных усилий по уходу. Поэтому жалюзи Днепр — это отличный вариант для тех, кто экономит свое время на уборке, и хочет его потратить с пользой для себя, нежели за стиркой очередной партии штор.