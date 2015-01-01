Снижение кадастровой стоимости земельного участка может происходить в двух вариантах: через суд, либо с помощью административного порядка.

Чтобы снизить стоимость через суд, вам прежде всего необходимо определить с помощью независимого эксперта рыночную стоимость самого участка. Затем вы получаете акт-заключение эксперта. Чтобы его оспорить, нужны будут очень существенные основания.

Дальше составить необходимо исковое заявление о внесении изменений в сведения государственного кадастра недвижимости о кадастровой стоимости земельного участка и подать его в суд, приложив к нему отчет и положительное экспертное заключение на него.Там вы сможете провести судебную. Экспертизу (если вам заявят, что это необходимо), а дальше ждать оглашения суда.