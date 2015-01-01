В век высоких технологий и великих открытий, каждый их нас забывает о самом главном – о памяти. Ведь для того, чтобы запомнить те или иные моменты нашей жизни, мы раньше использовали обычные пленочные фотоаппараты, а потом с большим удовольствием и замиранием ожидали, когда проявят фотографии, либо был пик, когда был очень моден фотоаппарат с мгновенной фотографией. Все это давно уже ушло на второй план. Но производителей фотоаппаратов все равно стремятся подарить нам возможность запечатлеть лучшие моменты в нашей жизни, пусть и в цифровом формате. Компактные фотоаппараты Кэнон помогут вам создать вам фотографии не только хорошего качества, но и фотографии, которые покажут потом вашим детям, как здорово вы прожили, как вам было весело! Не забывайте запечатлевать моменты своей жизни, чтобы вам потом было что рассказать!