Новинки электромонтажа: особенности ретро проводки

На протяжении нескольких последних лет наиболее модным трендом является ретро. Такая ситуация подтверждает мнение о том, что классика является вечной, а все новое – это попросту давно забытое старое. Эта модная тенденция не обошла даже самые непредсказуемые сферы, к примеру, строительство или электромонтажные работы в Минске, как и во многих городах, становится популярной и востребованной так называемая винтажная проводка.

Что такое ретро проводка: особенности и преимущества

Ретро проводка, которая стала одним из самых новых модных веяний на сегодняшний день, была особенно распространенной в начале прошлого века, то есть, можно утверждать, что именно с нее и началась история электрификации в стране. В те времена распределительные коробочки не существовали, поэтому вся разводка по дому осуществлялась монтажом единственного кабеля. Это была косичка из многопроволочного провода, а фарфоровые изоляторы крепились на стену с помощью обычных гвоздей.

Следует отметить, что такой вид электропроводки абсолютно не соответствует современным требованиям относительно безопасности, поэтому нужно отнестись ответственно к выбору такого решения: ограничиться обычной имитацией либо проконсультироваться со специалистом по электромонтажных работах относительно обеспечения дополнительных мер предосторожности.

Однако, существуют и исключения из этого правила: деревянные дома, особенно, что касается конструкций из оцилиндрованного бруса, для которых изоляторная ретро проводка является более чем обоснованной, поскольку:

монтажные скобы для крепления проводов запрещены по причине высокой пожароопасности;

гофра и трубы из поливинилхлорида выглядят на деревянном бревне совершенно не эстетично;

пластиковые распределительные короба не подходят по причине отсутствия плотного прилегания к стенам из бруса.

Таким образом, в некоторых случаях ретро проводка может быть не только данью моде, но и самым оптимальным решением.