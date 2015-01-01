Как выбрать бюро переводов

Расширение бизнеса и выход за границы внутреннего рынка влечет за собой появление необходимости в переводе документации, контрактов и договоров. Силами собственных отделов с таким наплывом работы компания справиться не может. И тогда возникает необходимость воспользоваться услугами бюро переводов. Как правильно выбрать партнера и не пожалеть о потраченных средствах?

На что обратить внимание

В первую очередь ищутся компании, имеющие многолетний опыт работы на рынке. Наличие сертификатов, положительных отзывов от клиентов, рекомендательных писем говорит о надежности организации. Для того, чтобы убедиться в ее солидности, стоит лично связаться с указанными заказчиками и получить от них информацию о сотрудничестве с бюро.

Также рекомендуется обратить внимание на количество оказываемых услуг. Хорошая компания способна предложить комплексный подход. Здесь можно заказать технический, медицинский, срочный, литературный, нотариальный переводы, а также правку и верстку.

Стоимость услуг не должна быть слишком низкой. В противном случае можно усомниться в профессионализме переводчиков. Уважающая себя компания имеет гибкую политику в этой области и обычно готова предоставлять скидки при условии постоянного сотрудничества.

При выборе стоит обратить внимание на сайт. В пользу компании говорит профессиональный дизайн страниц, удобный интерфейс, наличие разделов, постоянное обновление информации и новостей. Для того чтобы сделать окончательный выбор, можно разместить тестовое задание. Это поможет понять возможности компании и работающих в ней переводчиков.