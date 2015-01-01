Мотоблок или культиватор?

Всем нам известно, что почва в садовом или приусадебном участке требует постоянной обработки. Примитивной лопатой много не вскопаешь. Времени и труда затрачивается много больше, чем при использовании специальной техники. Мотоблоки и культиваторы – специальные инструменты необходимые для выполнения сельскохозяйственных работ, которые значительно уменьшают время культивации почвы.

Мотоблоки – это мощное, универсальное устройство, похожее на мини-трактор и способное работать с различного вида навесным оборудованием, включая плуг, роторный снегоотбрасыватель, блок с газонокосилкой, прицеп.

Культиваторы предназначены для культивации земли, но у них значительно меньше функций, чем у мотоблока. Хотя определенные модели могут снабжаться навесным оборудованием плугом, бороной, картофелекопателем, окучником.

Если у вас небольшой дачный участок с небольшими грядками, несколькими деревьями, то мотоблок вам не нужен. Идеально подходят для огорода в 6 соток мотокультиваторы небольшой мощности (до 1,5 л.с.). Производят качественную обработку почвы, имеют высокую маневренность, но трудно проходят по сухому грунту. Конструкция культиваторов отличается простотой, а легкий вес позволяет работать практически любому человеку, даже женщине. Модели культиваторов могут работать от электросети, от аккумулятора и с бензиновыми двигателями.

Если у вас участок до 15 соток, то вам будут нужны культиваторы с более высокой мощностью. Такие агрегаты имеют значительный вес до 60 кг. Более устойчивые, поэтому работать с ними удобнее и комфортнее. К минусам можно отнести неудобство работы в труднодоступных местах.

Для больших участков (свыше 15 соток) отлично подойдут мотоблоки, имеющие высокую производительность и многофунциональность. Большой популярностью пользуется отечественный бензиновый мотоблок МТЗ Беларус -09Н, который отличается доступной ценой и хорошим качеством. Мотоблоки зарубежных фирм зарекомендовали себе с хорошей стороны, но цена на них значительно выше. Мотоблоки оборудуются двигателями разных типов:

- бензиновые двигатели (Husqvarna TF-338, Angel GT11, Садко М-900, Shtenli 1100B, Fermer FM-1309) с их помощью вспахивают почву, сажают и убирают различные виды сельскохозяйственных культур, а применяя прицеп отлично подойдут для транспортировки груза. Основное достоинство – невысокая цена и малые затраты на обслуживание и ремонт.

- дизельные двигатели (Shtenli-800, Fermer FDE-905PRO, Profi G-180) более долговечны. Обладают высоким коэффициентом полезного действия. Расход топлива минимален, что делает их более экономичными и выгодными в эксплуатации, Несмотря на высокую цену, являются лидерами в своей категории. Особенно привлекательны в работе на больших площадях, способны обрабатывать плохой грунт, рассчитаны на продолжительный рабочий цикл, оснащены системой охлаждения двигателя.

- электрические двигатели. Их отличает самый низкий ресурс. Они не очень выносливы. Единственное их преимущество – нет необходимости в заправке дорогим топливом, достаточно только подключиться к электрической сети. Еще один плюс - их невысокая стоимость.

Чтобы сделать правильный выбор необходимо определиться с вашими потребностями. Для большого садового участка обычно выбирают дизельные или бензиновые мотоблоки, а для небольших хозяйств достаточно культиватора. Не покупайте сильно мощный агрегат, чем вам требуется, при длительной работе вхолостую оборудование может быстро выйти из строя. Следует ориентироваться и на бюджет. Ведь, купив дешевый агрегат, можно потерять в качестве.