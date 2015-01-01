Готовим окна к весне с «Индустрией окон плюс»

Весна – традиционное время обновления. Поэтому уже сейчас имеет смысл наведаться на inokna.by и выбрать выгодное предложение именно для вас. Компания «Индустрия окон плюс» производит и устанавливает для своих клиентов лучшие в Беларуси окна из поливинилхлорида. Окна, двери, балконные группы, изготовленные здесь, отличаются высоким качеством всех комплектующих.

Преимущества сервиса

Ваше сотрудничество с «Индустрией окон плюс» начнется с приглашения технолога-замерщика. Сделать это можно по любому указанному на сайте контактному телефону – услуга абсолютно бесплатна. После выполнения замеров и ознакомления с вашими пожеланиями и предпочтениями специалист компании назовет вам точные цены всех работ и срок их выполнения.

При этом вы гарантировано получите: прочные конструкции с максимально возможной толщиной металла;

немецкую фурнитуру РОТО;

любой вариант стеклопакета, включая комбинированные и бронированные;

качественную установку, исключающую перекосы и «коридоры холода»;

эстетичный современный внешний вид и комфортную функциональность.

На собственном производстве «Индустрия окон плюс» создает любые конструкции из металлопластика и алюминия. Изысканные дизайнерские решения, модные раздвижные системы, ламинирование пластиковых поверхностей и многое-многое другое специалисты компании воплотят в жизнь на самых выгодных условиях.

Клиенты «Индустрии окон плюс» не платят за воздух – прямые поставки всех комплектующих и собственные производственные мощности позволяют компании максимально удешевить продукцию при высоком качестве. Здесь не делают низкопробного остекления на один сезон. Любой заказ проектируется и просчитывается с большим запасом прочности.

Хотите, чтобы ваши окна, входные группы или патио выглядели идеально и в то же время были надежны и комфортны в эксплуатации? Тогда вы – клиент «Индустрии окон плюс». Звоните уже сейчас, чтобы с первыми лучами весеннего солнышка начать обновление своего интерьера.

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