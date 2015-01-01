«Южный край» – с нами отдых незабываемый

Людям всегда нравится отдыхать. Именно поэтому каждый день появляются различные турфирмы, которые предлагают широкий спектр туристических услуг. Одним из лидеров в данной деятельности считается компания Центр Туризма «Южный край». Она предоставляет огромный выбор, как направлений, так и видов отдыха: на побережье, в оздоровительных центрах, путешествия на автобусах, горнолыжные курорты, посещение всевозможных стран и морские круизы. Все ответы на интересующие вопросы можно получить, посетив сайт фирмы www.turcentr.by. Также дополнительно имеется возможность получить помощь в оформлении виз и страхования.

Почему клиенты выбирают турцентр «Южный край»?

Благодаря качественному сервису и высокой квалификации персонала Центр туристических услуг «Южный край» осуществил мечты многих туристов. Также имеется ряд преимуществ в отличие от других туроператоров.

Услуга «онлайн-заказ» поможет клиенту в любое время суток выбрать любой понравившийся тур, не обращая внимания на выходные и праздничные дни. Удобство доставки всех необходимых документов. Всегда имеется возможность получить документацию по указанному адресу, при помощи электронной почты или в аэропорту перед вылетом лично в руки. Постоянное обновление отельной базы на ресурсе фирмы держит заказчиков в курсе всех новинок и специальных предложений. После бронирования места отдыха и заключения договора между туроператором «Южный край» и путешественниками стоимость выбранного тура не меняется. Благодаря различным акциям с которыми можно ознакомиться на сайте www.turcentr.by, клиент получает скидки и бонусы. Предоставление рассрочки без процентов сроком на 6 месяцев. При минимальном количестве документов Туристический центр может разбить оплату за тур на несколько платежей.

Компания «Южный край» сотрудничает только с надежными и имеющими опыт компаниями мира. Фирма полностью отвечает за свои обязанности и заботится о качественном отдыхе клиента. При обращении в турцентр заказчик в кротчайшие сроки получает список самых интересных предложений. Посетив официальный сайт фирмы www.turcentr.by и заказав путешествие, клиенты получают море положительных впечатлений и эмоций.

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