Посуточная и долгосрочная аренда квартир в Могилеве

Арендное жилье востребовано в Могилеве в силу его многочисленности, соседства с Россией, а также развитости промышленной, образовательной и культурной сфер. Рынок арендной недвижимости города представлен разнообразными предложениями, и большинство из них имеет доступный для арендаторов ценник.
Аренда квартиры на сутки в Могилеве пользуется популярностью у приезжих граждан, которые имеют различные цели пребывания
Квартиры на сутки также популярны у жителей Могилева для проведения праздников и вечеринок. Наиболее востребованным жильем с посуточной арендой являются одно- и двухкомнатные квартиры. К концу зимы 2017 года цена суточной аренды однокомнатной квартиры составляет 14–20 у.е. Снять двухкомнатную квартиру на сутки в среднем обойдется в 18–22 у.е.
Могилев является третьим по численности населения городом Беларуси. При этом не у всех жителей имеется собственное жилье, что обуславливает популярность арендных квартир. Особенно это касается молодых семей, которые не хотят жить с родителями. Долгосрочная аренда также востребована у иногородних студентов, которые хотят сделать свое проживание во время обучения максимально комфортным.
Аренда однокомнатной квартиры в Могилеве в среднем составляет 100 у.е. в месяц. Стоимость аренды двухкомнатной квартиры находится в пределах 100–300 у.е. в месяц в зависимости от расположения и обустроенности жилья. Аренда трехкомнатной квартиры обойдется в среднем в 150 у.е.
Независимо от срока аренды, для того чтобы снять квартиру на значительно выгодных условиях, необходимо иметь наиболее полное представление об имеющемся предложении. Сайт Realt.by имеет весьма обширную и постоянно обновляемую базу квартир Могилева, что позволяет найти арендное жилье в соответствии со всеми требованиями и бюджетом клиента.