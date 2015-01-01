Посуточная и долгосрочная аренда квартир в Могилеве

Арендное жилье востребовано в Могилеве в силу его многочисленности, соседства с Россией, а также развитости промышленной, образовательной и культурной сфер. Рынок арендной недвижимости города представлен разнообразными предложениями, и большинство из них имеет доступный для арендаторов ценник.

Посуточная аренда жилья в Могилеве

Аренда квартиры на сутки в Могилеве пользуется популярностью у приезжих граждан, которые имеют различные цели пребывания

Командированные работники. Такой вариант аренды, как квартира на сутки в Могилеве, востребован у командированных сотрудников и граждан из России.

Туристы. Могилев известен своей колоритной архитектурой и достопримечательностями, которые вызывают интерес у туристов.

Приезжие гости и родственники. Снять однокомнатную квартиру в Могилеве на сутки вместо бронирования номера в гостинице является оптимальным вариантом для могилевчан, чье жилье не подходит для размещения приезжих гостей и родственников.

Квартиры на сутки также популярны у жителей Могилева для проведения праздников и вечеринок. Наиболее востребованным жильем с посуточной арендой являются одно- и двухкомнатные квартиры. К концу зимы 2017 года цена суточной аренды однокомнатной квартиры составляет 14–20 у.е. Снять двухкомнатную квартиру на сутки в среднем обойдется в 18–22 у.е.

Аренда квартир на длительный срок

Могилев является третьим по численности населения городом Беларуси. При этом не у всех жителей имеется собственное жилье, что обуславливает популярность арендных квартир. Особенно это касается молодых семей, которые не хотят жить с родителями. Долгосрочная аренда также востребована у иногородних студентов, которые хотят сделать свое проживание во время обучения максимально комфортным.

Аренда однокомнатной квартиры в Могилеве в среднем составляет 100 у.е. в месяц. Стоимость аренды двухкомнатной квартиры находится в пределах 100–300 у.е. в месяц в зависимости от расположения и обустроенности жилья. Аренда трехкомнатной квартиры обойдется в среднем в 150 у.е.

Как выбрать квартиру для аренды?

Независимо от срока аренды, для того чтобы снять квартиру на значительно выгодных условиях, необходимо иметь наиболее полное представление об имеющемся предложении. Сайт Realt.by имеет весьма обширную и постоянно обновляемую базу квартир Могилева, что позволяет найти арендное жилье в соответствии со всеми требованиями и бюджетом клиента.