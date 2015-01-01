Гипергидроз: что это такое, способы лечения

Повышенной потливостью по разным статистическим оценкам страдает около 10% всего населения. И хотя само по себе выделение пота является абсолютно естественным состоянием организма, многим людям оно доставляет массу дискомфорта. Гипергидроз обычно проявляется на определенных участках тела: сюда можно отнести ладони, стопы, подмышечные впадины.

Под воздействием волнения, нервного стресса, физических нагрузок и других провоцирующих факторах потовые железы начинают активно работать, вызывая у человека чувство стеснения не только от визуальных проявлений (мокрые участки на одежде, липкая кожа), но и неприятного запаха. При этом блокировать потоотделение самостоятельно при помощи стандартных косметических средств (дезодоранты, присыпки) не получается.

Причины гипергидроза

Возникновение гипергидроза может обуславливаться целым рядом причин. К основным из них относится:

расстройства нервной системы и эмоциональная нестабильность;



нарушения эндокринной системы;

плоскостопие и проблемы с позвоночником;

вегето-сосудистая дистония;

заболевания легких в том числе туберкулез.

Также к числу факторов, влияющих на развитие данной патологии, можно причислить генетическую предрасположенность, отсутствие достаточной гигиены тела, злоупотребление ношением синтетической одежды.

Лечение гипергидроза условно разделяется на два типа: народными средствами и посредством врачебного вмешательства. Варианты решения вторым способом можно посмотреть по (по ссылке, где будут предложены специальные инъекции, содержащие формальдегид, обкалывания ботоксом, а также операция кюретажа и симпатэктомии.

Людям, страдающим излишним потоотделением, нужно соблюдать следующие правила: не есть ирную и очень острую пищу, вести здоровый образ жизни, покупать вещи только из натуральных тканей, ежедневно менять нательное белье, носить влагопоглощающие стельки.