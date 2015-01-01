Что такое блефаропластика, и как после нее восстановиться?

Человек, наука, технологии и прогресс научились дружить с природой. Со временем лицо женщин встречает первые морщины, но хорошая косметика помогает их разгладить. Кожа становится вялой и сухой, уколы красоты помогают вернуть сияние и живость. С возрастом проблемы у женщин становятся более явными, на помощь приходят более сложные процедуры, такие как блефаропластика. Эта процедура прекрасно поможет устранить отложение возле нижнего и верхнего века. В итоге взгляд становится моложе, морщины разглаживаются, с лица снимается многолетняя усталость.

Как восстановиться?

Процедура проводится быстро и занимает 1-2 часа, восстановительный период длится около месяца. Так как операция делается под наркозом и является достаточно серьезным хирургическим вмешательством, пациента оставляют в стационаре на 1-2 суток после завершения блафаропластики. Первую неделю после процедуры следует остаться дома и придерживаться постельного режима. На месте вмешательства в это время образуются синяки и опухлости. К врачу с повторным визитом следует прийти через 5 дней, чтобы снять швы. За это время общее состояние улучшается, синяки уменьшаются.

Чтобы следы операции полностью исчезли, необходимо подождать 20-25 дней. В это время не рекомендуется посещать бассейны, сауну, солярий, не стоит нагружать организм чрезмерными физическими нагрузками.

Во время восстановительного период придется забыть про наращённые ресницы, макияж, косметику. Все это может навредить и испортить результаты операции. Вместо этого глаза стоит протирать раствором, который будет снимать воспаление и создавать антибактериальный эффект, а также мазать антисептической мазью.