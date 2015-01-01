«Ваш уют — наша забота!» или как сделать правильный выбор при покупке окон ПВХ

Сложности с выбором фирмы, которая не подведет, не подсунет «брак», не «заломит» цену известны многим, особенно когда дело касается установки ПВХ окон.

Никому не хочется заплатить деньги и потом обнаружить, что окно не выполняет возложенных на него функций.

Именно поэтому, прежде чем сделать заказ, надо внимательно изучить деятельность компании.

Как это сделать?

Один из самых лучших способов — лично убедиться в качестве услуг. Если ваши родственники, друзья, соседи недавно установили пластиковые окна, и вы видели сами, насколько хорошо выполнена работа, попросите их сказать, услугами какой фирмы они пользовались.

Но что делать, если этот способ недоступен?

В этом случае вам помогут отзывы, оставленные клиентами. Найти их не сложно. Можно поискать в Google или просто зайти на сайт фирмы и посмотреть отклики в соответствующем разделе.

Также обратите внимание на гарантийные обязательства. Солидная компания, которая действительно несет ответственность за свою деятельность, всегда подробно расскажет о гарантиях.

Кого рекомендуют клиенты?

В Минске много фирм по установке ПВХ окон. Но среди всех особенно выделяется компания «Поли-Пласт».

Ответственность, надежность, внимание к пожеланиям клиента — кредо этой компании. В этом вы можете убедиться лично, прочитав отзывы тех, кто уже воспользовался услугами «Поли-Пласт».

Что вы получаете?

Широкий выбор окон ПВХ.

Продукция, соответствующая всем современным требованиям качества, изготовленная по последним технологиям, представлена в каталоге компании в широком ассортименте. Вам будет из чего сделать выбор.

Пластиковые окна от ведущих производителей, качественные и надежные, любых размеров, конфигураций и цветов — ваш выбор будет ограничен только вашими пожеланиями.

10-летняя гарантия на ПВХ окна.

Кто-то может рассказать вам о 50-летней гарантии на окна, но стоит ли этому верить? Специалисты компании «Поли-Пласт» утверждают, что можно. Но только при условии регулярного обслуживания пластиковых окон и неукоснительного выполнения всех пунктов инструкции по эксплуатации.

Но будет честны — менее 1% людей будут строго соблюдать правила использования окон ПВХ, вовремя их смазывать, чистить и т.д. Именно поэтому компания «Поли-Пласт» дает 10-летнюю гарантию. Они говорят о том, что если даже практически не придерживаться инструкции по эксплуатации, их окна прослужат не менее этого срока. А если обращаться с ними аккуратно и обслуживать более-менее регулярно, то можно не беспокоиться о своих окнах гораздо дольше.

Высокое качество ПВХ окон.

Они должны на 100% соответствовать установленным техническим и санитарным нормам — и точка! Никаких компромиссов!

В компании «Поли-Пласт» строго следят за этим. Сотрудничая только с известными изготовителями, вас избавляют от каких-либо рисков. Даже малейший брак производства не ускользнет от внимания специалистов фирмы. Поэтому заказчики получают только действительно качественные окна.

Индивидуальный подход.

С какими бы пожеланиями вы не пришли в компанию «Поли-Пласт», вам всегда постараются помочь их реализовать. Но без фанатизма! Если по каким-то причинам ваши запросы не могут быть выполнены, специалисты подробно объяснят ситуацию и предложат оптимальный вариант замены.

Тепло, уют, комфорт и … тишина. Пластиковые окна от «Поли-Пласт» надежно защитят ваш дом от неблагоприятных погодных условий. Ни холод, ни ветер, ни жара не побеспокоят вас, можете быть уверены.

Кроме того, ПВХ-окна избавят вас от уличного шума. В вашем доме воцарится долгожданная тишина, даже если вы живете около оживленной магистрали. Не говоря уже о детских криках во дворе или «рычании» соседских автомобилей, когда вам так хочется выспаться после ночной смены. Обратитесь в «Поли-Пласт» и забудьте о недосыпе и ссорах с соседями.

Менеджеры компании готовы предоставить вам максимально подробную консультацию по вопросу выбора новых ПВХ-окон, а так же проконсультировать по стоимости окон ПВХ. Предварительно ознакомится со стоимостью пластиковых окон можно в разделе ЦЕНЫ. Что бы купить окна достаточно просто позвонить или написать на электронную почту, если у вас нет возможности лично посетить офис фирмы.

Обратившись в компанию «Поли-Пласт», вы сделаете верный выбор. Можете не сомневаться!

Сайт: https://poliplast.by

Адрес офиса: г.Минск, ул. Академика Карского, 17

E-mail: info@poliplast.by

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