Светильники и опорные конструкции для паркового освещения

Когда речь идет о создании стильного и продуманного до деталей ландшафта, фирменные осветительные приборы от производителя «ОЛДИ СВЕТ» становятся оптимальным решением. Использование светотехники рассматриваемого бренда в уличном освещении гарантирует безопасность и комфортность эксплуатации. Создавайте оптимальные ландшафтные композиции, не выходя за рамки комфортной для вас цены на системы освещения!

Парковые светильники, которые соответствуют реальным требованиям

Обязательной характеристикой уличных осветительных приборов, предназначенных для эксплуатации в рамках парковых зон, является их безопасность и бесперебойная работа в любых погодных условиях. Парковые уличные декоративные светильники от производителя «ОЛДИ СВЕТ» полностью отвечают этим требованиям. Они отличаются высоким эксплуатационным ресурсом, не нуждаются в сложном специальном обслуживании и легко переносят любые нагрузки.

На выбор потенциальных пользователей предлагаются модели, которые характеризуются следующими преимуществами:

Широкий ассортимент из семи популярных типов осветительных приборов в любых стилях исполнения.

Стабильное свечение без ослепления и дискомфорта с точки зрения зрительного восприятия.

Антикоррозийное покрытие, антивандальное исполнение, ударостойкое стекло.

Универсальные модели долговечных пускателей.

Продукция рассматриваемого производителя успешно используется при освещении:

аллей;

бульваров;

набережных;

скверов;

>пешеходных зон;

площадей и так далее.

Все для крепления парковых светильников

С учетом реальных потребностей потенциальных пользователей, производитель изготавливает полный комплекс опорных систем и кронштейнов для осветительного оборудования. Ассортимент представляют:

анкерная металлическая опора освещения;

мачты для крепления светильников;

флагштоки и молниеотводы;

вводные щиты;

ограждения и так далее.

В зависимости от целей и условий эксплуатации, опоры могут обеспечиваться любым покрытием из трех доступных вариантов:

Покрытие методом горячего цинкования. Гарантийный срок 15 лет.

Покрытие методом холодного цинкования. Гарантийный срок 5 лет.

Покрытие методом грунтовки и электростатического окрашивания. Гарантия 5 лет.

Выбрать оптимальный вариант можно самостоятельно или с помощью специалистов компании «ОЛДИ СВЕТ».