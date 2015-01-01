Светильники и опорные конструкции для паркового освещения

Когда речь идет о создании стильного и продуманного до деталей ландшафта, фирменные осветительные приборы от производителя «ОЛДИ СВЕТ» становятся оптимальным решением. Использование светотехники рассматриваемого бренда в уличном освещении гарантирует безопасность и комфортность эксплуатации. Создавайте оптимальные ландшафтные композиции, не выходя за рамки комфортной для вас цены на системы освещения!
Обязательной характеристикой уличных осветительных приборов, предназначенных для эксплуатации в рамках парковых зон, является их безопасность и бесперебойная работа в любых погодных условиях. Парковые уличные декоративные светильники от производителя «ОЛДИ СВЕТ» полностью отвечают этим требованиям. Они отличаются высоким эксплуатационным ресурсом, не нуждаются в сложном специальном обслуживании и легко переносят любые нагрузки.
На выбор потенциальных пользователей предлагаются модели, которые характеризуются следующими преимуществами:
Продукция рассматриваемого производителя успешно используется при освещении:
С учетом реальных потребностей потенциальных пользователей, производитель изготавливает полный комплекс опорных систем и кронштейнов для осветительного оборудования. Ассортимент представляют:
В зависимости от целей и условий эксплуатации, опоры могут обеспечиваться любым покрытием из трех доступных вариантов:
Выбрать оптимальный вариант можно самостоятельно или с помощью специалистов компании «ОЛДИ СВЕТ».