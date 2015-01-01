Какие материалы для строительства частных домов сейчас популярны?

При наличии участка загородом есть потребность в небольшом доме, где можно передохнуть, а иногда даже переночевать или остаться пожить на несколько дней. Но сейчас на рынке так много разных стройматериалов, что выбрать не так-то и просто. А для дачного дома критерии выбора отличаются от тех требований, что выдвигаются к дому для постоянного проживания. И перед тем, как обратиться к профессионалам, нужно выбрать материал, из которого будет сделан дачный домик. Есть множество вариантов: дома из блоков, кирпича, металла и многие другие.

Варианты постройки

В последнее время становятся всё популярнее современные материалы, которые появились не так давно. К таковым относятся пеноблоки, они отлично подойдут для постройки дачного домика. У них есть множество преимуществ перед другими стройматериалами:

блоки весят не так уж и много, потому кладка стен будет достаточно быстрой;

благодаря лёгкости всей конструкции, можно сэкономить на фундаменте, так как будет достаточно самого простого;

структура материала пористая, потому теплоизоляция на высоте, но в доме не собирается влага;

внешний вид домика будет просто отличным, отделка необходима минимальная.

Для дачного домика может подойти и конструкция из металла. Некоторые люди бояться, что внутри такой постройки будет жарко летом и холодно зимой, но на самом деле современные технологии позволяют сделать так, чтобы избежать подобных проблем. Для строительства выбираются тонкостенные конструкции под названием термопрофили.

Самым быстрым вариантом будет сборный дом. На заводе производят отдельные блоки и их остаётся только собрать. Уже через несколько недель на участке будет стоять полноценный дом. Иногда даже не нужно привлекать специалистов, сборку легко сделать самостоятельно.

Выбирать, из какого материала возводить дачный дом, нужно исходя из того, как именно он будет использоваться, и какими финансами располагает владелец участка, так как смета на строительство дома может быть разной.