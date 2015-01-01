Нужны качественные ПВХ окна? Е-Окна к вашим услугам!

Вы заняты поиском ПВХ окон и хотите получить высокое качество по доступной цене?

Кому-то покажется это сложной задачей. Но клиенты компании Е-Окна так не считают. Каждый из них, обратившись сюда первый раз, получил именно то, что хотел — надежные и долговечные пластиковые окна, цена которых остается доступной для любого жителя Минска и Минского района.

Немецко-белорусское качество окон с выгодой для вас!

Более шести лет компания Е-Окна находится на белорусском рынке. За это время было установлено огромное количество оконных конструкций разного типа. И каждый клиент оставался неизменно доволен результатом.

Сотрудничая с разными производителями, специалисты компании на практике убедились, что для климата Беларуси оптимально подходят профили ПВХ двух видов:

SALAMANDER (производство Германия или РБ). Преимущества этого варианта: толщина профиля 3 мм, 5-камерная система, низкая теплоотдача, стойкость к температурным перепадам.Подробнее тут: https://eokna.by/profil-salamander

Rehau (производство Германия-Россия). Преимущества: высокая тепло- и шумоизоляция, широкая цветовая гамма профилей, надежность, противовзломные качества, доступность цены. Подробнее тут: https://eokna.by/profil-rehau

Вне зависимости от выбора профиля компания Е-Окна всегда использует только самую надежную немецкую фурнитуру ROTO NT.

Пластиковые окна: быстрое изготовление, качественная установка

Многие заказчики окон сталкивались с ситуацией, когда сроки изготовления были слишком долгими. Одни готовы ждать, а другие нет. Но при любом варианте каждому хочется получить свой заказ как можно быстрее.

В компании Е-Окна ценят время своих клиентов. Поэтому сроки изготовления сократили до 3-х дней. Но главное — без потери качества конечного результата!

Нарушить установленные сроки могут только форс-мажорные обстоятельства, четко прописанные в заключаемом договоре. Но специалисты компании сделают все возможное, чтобы свести к минимуму риск их возникновения.

Итак, всего три дня пройдет с момента заказа до того, как заказанные вами окна будут доставлены на место монтажа.

Но не спешите прощаться с компанией Е-Окна, ведь в перечень их услуг входит не только изготовление, но и установка пластиковых окон и балконных рам.

Заказать окна под ключ — это очень удобно и выгодно. И вы можете убедиться в этом сами, сделав заказ хоть прямо сейчас.

Монтажные работы не займут много времени. Квалифицированные опытные мастера выполнят свою работу максимально оперативно (в зависимости от объема работ), без потери качества. Впрочем, в компании не говорят об этом, как о преимуществе, считая такой подход само собой разумеющимся.

Можно бесконечно долго рассказывать о достоинствах этой компании. Но лучше один раз убедиться в них лично, как это сделали десятки клиентов.

Если вы первый раз заказываете пластиковые окна и у вас есть вопросы (что вполне понятно и логично), можете задать их менеджерам компании. C ценами на окан ПВХ можно ознакомиться в разделе: Цены

Будьте уверены, на каждый из них вы получите максимально подробный ответ квалифицированного специалиста.

Сайт: https://eokna.by

Адрес: 220089, Беларусь, г. Минск, Уманская, 65

с 9.00 до 21.00.

E-mail: info@eOkna.by

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