Правила проведения ремонта в квартире

Для того, чтобы работы по ремонту квартиры были выполнены качественно, температура в комнатах не должна опускаться ниже 5 градусов Цельсия, а влажность составлять не более 60%. Если заранее известно, что температура может понизиться ниже предела, перед началом работ рекомендуется добавить больше тепла. Для хорошей окраски или оштукатуривания стен необходимо предоставить комнатам естественную вентиляцию, тогда стены не будут доставлять проблем и быстрее высыхать.

При выполнении штукатурных работ и при высокой влажности не лишним будет квартиру хорошо проветрить, а после закрыть все окна. Начиная любой, даже самый мелкий, ремонт, всегда нужно позаботиться о сохранности окон и пола. На пол лучше всего организовать подстилку из старых газет, а при более продолжительном ремонте необходима защита серьезнее – отлично подойдет толстый картон или панели из фанеры.

Для защиты окон нужно использовать клейкую ленту, которая будет способна не пропускать ультрафиолет и просачивание краски на поверхность окна. Руки следует обезопасить при помощи ХБ перчаток, которые отлично защищают кожные покровы.

Все профессиональные работники по отделке внутренних помещений отлично знают роль защитной ленты. Потому как, если будет использована лента не достаточного качества, после завершения работ необходимо будет устранять пятна краски, которые смогли просочиться. Так что лучше не спешить с отделкой, а потратить один день для защиты наиболее уязвимых мест. Благо, сейчас в специализированных магазинах существует очень разнообразный выбор защитных лент, из них даже можно отдельно сделать мелкий декор комнаты на время ремонта.

Но, всё-таки, лучше опираться на мнения специалистов, из которых следует, что защитная лента белого цвета больше подходит для покрытия нежных и чувствительных поверхностей, так как она легко отрывается и не оставляет следов. Лента желтого цвета более всего подойдет для общих работ, то есть, для защиты от краски, фиксация различных деталей и остальных несложных работ. Для особенно прямых и ровных поверхностей с повышенной чувствительностью всегда рекомендуют использовать защитную ленту красного цвета – она изготовлена из сильной, но очень тонкой бумаги. Её применяют для работ, которые требуют особой старательности и аккуратности. Но помимо этого, она также будет пригодна и для остальных видов работ по отделке внутренних комнат.

Одна из главных задач грунтовки – это обеспечивать хороший контакт между нею и поверхностью стен. Но стоит сделать ошибку в выборе этого материала, и всё получится ещё хуже, чем было, несмотря на все старания работников, делающих этот ремонт. Бетон, кирпич, керамзит - для любой поверхности нужно выбирать грунтовку, которая подходит именно для этого материала. Есть несколько примеров применения грунтовки – если поверхность будет из силикатного кирпича и будет использоваться штукатурка известково-цементного раствора, тогда лучше всего грунтовать строительной полимерной грунтовкой. И в то же время, грунтовка, которая глубоко впитывается, отлично будет подходить для кладки из газобетонных элементов.