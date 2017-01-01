Как не угодить в руки мошенников при покупке квартиры

Схемы мошенничества в отрасли продажи или обмена квартир прогрессивно совершенствуются. Поэтому к вопросу покупки жилища следует подходить очень внимательно не только со стороны внутреннего благоустройства, а и в плане документации. Ведь абсолютно все аферы основаны на незнании покупателем буквы закона. Как итог, даже судебное разбирательство может закончиться победой обвиняемой стороны. Поэтому, прежде чем купить квартиру в Одессе, Киеве, Днепропетровске и других городах Украины следует проконсультироваться с хорошим юристом. Также, во избежание обмана нужно пользоваться услугами только солидных агентств, специализирующихся на продаже недвижимости.

Как избежать обмана

Существует несколько основных нюансов, которые следует соблюдать при покупке квартиры, а именно:

Подлинность документов. Проверкой документации должен заниматься исключительно квалифицированный специалист. Только эксперт внимательно прочтет весь перечень документов, убедится в их юридической чистоте и грамотно составит акт купли-продажи. Однако, даже юрист, имеющий многолетний опыт работы в данной сфере, не может гарантировать беспроблемную сделку на 100%. Тем не менее, вероятность обмана в данном случае становится значительно меньшей. Специалист должен быть нанят исключительно покупателем. Юрист, которому платит продавец, будет пытаться достичь большей выгоды для владельца квартиры, нежели покупателя. Показ квартиры. На нем обязательно нужно присутствовать лично. Наличие фотографий или устных описаний красноречивого риелтора никогда не отразят полного технического состояния жилища. А когда окажется, что проданная квартира имеет много тщательно скрываемых продавцом подводных камней, деньги вернуть не удастся. Проведение технической экспертизы. Данная процедура выявляет проблемные места жилплощади, которые могут стать причиной снижения цены или отказа от покупки. Безналичный способ оплаты. Сейчас большинство покупок совершается именно таким способом. Помимо универсальности, безналичный расчет исключает потребность носить с собой огромные суммы денег, что в принципе очень опасно.

Для того, чтобы долгожданная трехкомнатная в 42 Жемчужина или уютная однушка на окраине перешла в полноправное владение нового хозяина, необходимо рассудительно относиться к её покупке. Каждая мелочь, упущенная в процессе приобретения жилища, может обернуться огромными финансовыми потерями для покупателя.