Особенности рынка жилья Минска в первой половине 2017 года

Начало 2017 года оказалось достаточно бурным на рынке недвижимости. После обычного в первых числах января затишья, спрос на новые квартиры в Минске начал заметно расти. Впоследствии ежемесячный рост в течение двух месяцев составлял приблизительно тридцать процентов. Стабилизация наступила с апреля – количество инвесторов, желающих купить новую квартиру в Минске, не только в значительной степени стабилизировалось, но даже наблюдался двенадцатипроцентный спад. Хотя в апреле было двадцать три рабочих дня, это не помогло рынку недвижимости, что сказалось на уровне спроса. Уже становится ясно, что количество сделок не будет больше, чем за аналогичный период прошлого года, несмотря на значительное опережение роста спроса в первом квартале. Общее количество сделок в апреле составило на триста заключенных договоров купли-продажи меньше, чем в апреле 2016 года.

В сравнении с данными годичной давности более ярко проявляются перемены во вкусах покупателей. Так, постепенно изменяются предпочтения клиентов в отношении цены и качества. Больше всего падает интерес к жилью средней категории, в то время как самые дешевые квартиры, в том числе и на вторичном рынке (хрущевского и брежневского периодов), по-прежнему пользуются большой популярностью. Исключение в сегменте жилья среднего класса составляют монолитно-каркасные и кирпичные дома, которые также потеряли в цене довольно незначительный процент своей стоимости. Практически не уменьшилось количество желающих купить самые дорогие апартаменты элитного класса. При этом квартиры среднего уровня потеряли свою привлекательность более чем на семнадцать процентов, что сказалось на цене предложений.

Интересно, что по сравнению с общим числом выставленных на продажу в апреле новостроек, за весь 2016 год, было сдано в эксплуатацию всего тринадцать процентов. То есть, количество продаваемого жилья существенно превышает количество строящихся апартаментов. Это может привести к еще более заметному снижению темпов падения цены на новостройки, и даже к ее росту в обозримом периоде. И некоторые признаки такого движения на рынке уже начинают проявляться.

Особенностью этого года также явилась необычно малая разница, между ценой предложения и стоимостью, по которой квартира продавалась покупателю. Параллельное движение цен спроса и предложения, наблюдавшееся в течение всего прошлого года, в конце первого квартала нарушилось – произошло резкое сокращение разницы, составившее минимальное значение за три года.